Bella Campos divulga perfume com ‘cheiro de cocô’ e agita web

A famosa explicou o motivo da divulgação - Foto: Reprodução | Instagram

Bella Campos deu o que falar nas redes sociais nesta semana. A atriz fez um post em seu perfil do Instagram e divulgou um novo perfume, chamado ‘Syllada’, que possui cheiro de cocô.

“Ele chegou. Tem nome, tem personalidade e tem cheiro de quem sabe quem é. Syllada já está no ar e quem sentir, vai lembrar”, disse ela no post, sem revelar inicialmente a fragrância do produto.

Entretanto, internautas descobriram, através de posts de outros famosos, que o cosmético possui um odor nada convencional e agradável, ficando intrigados sobre o porquê a famosa estava divulgando o perfume.

A divulgação se trata de uma campanha publicitária do banco Bradesco. A ideia é alertar os internautas sobre fraudes financeiras, identificando sinais de golpes aplicados diariamente na web.