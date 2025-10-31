GOLPE?
Bella Campos divulga perfume com ‘cheiro de cocô’ e agita web
A famosa explicou o motivo da divulgação do produto
Por Franciely Gomes
Bella Campos deu o que falar nas redes sociais nesta semana. A atriz fez um post em seu perfil do Instagram e divulgou um novo perfume, chamado ‘Syllada’, que possui cheiro de cocô.
“Ele chegou. Tem nome, tem personalidade e tem cheiro de quem sabe quem é. Syllada já está no ar e quem sentir, vai lembrar”, disse ela no post, sem revelar inicialmente a fragrância do produto.
Entretanto, internautas descobriram, através de posts de outros famosos, que o cosmético possui um odor nada convencional e agradável, ficando intrigados sobre o porquê a famosa estava divulgando o perfume.
Leia Também:
A divulgação se trata de uma campanha publicitária do banco Bradesco. A ideia é alertar os internautas sobre fraudes financeiras, identificando sinais de golpes aplicados diariamente na web.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes