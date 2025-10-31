Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GOLPE?

Bella Campos divulga perfume com ‘cheiro de cocô’ e agita web

A famosa explicou o motivo da divulgação do produto

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/10/2025 - 12:13 h
A famosa explicou o motivo da divulgação
A famosa explicou o motivo da divulgação -

Bella Campos deu o que falar nas redes sociais nesta semana. A atriz fez um post em seu perfil do Instagram e divulgou um novo perfume, chamado ‘Syllada’, que possui cheiro de cocô.

“Ele chegou. Tem nome, tem personalidade e tem cheiro de quem sabe quem é. Syllada já está no ar e quem sentir, vai lembrar”, disse ela no post, sem revelar inicialmente a fragrância do produto.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Entretanto, internautas descobriram, através de posts de outros famosos, que o cosmético possui um odor nada convencional e agradável, ficando intrigados sobre o porquê a famosa estava divulgando o perfume.

Leia Também:

Cantora famosa confessa que não lava o cabelo há três meses
Baiana, Maisa, ex-BBB e +: todas as "ficadas" de Memphis Depay
Caio Castro perde controle de carro e sofre acidente grave em corrida

A divulgação se trata de uma campanha publicitária do banco Bradesco. A ideia é alertar os internautas sobre fraudes financeiras, identificando sinais de golpes aplicados diariamente na web.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por bradesco (@bradesco)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bella Campos Bradesco Perfume

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa explicou o motivo da divulgação
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A famosa explicou o motivo da divulgação
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A famosa explicou o motivo da divulgação
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A famosa explicou o motivo da divulgação
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x