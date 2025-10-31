Baiana, Maisa, ex-BBB e +: todas as "ficadas" de Memphis Depay

Relembre casos polêmicos de Memphis Depay - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, está no centro de mais uma polêmica. O atleta estaria vivendo um relacionamento com a jornalista baiana Lary Simões desde fevereiro, quando os dois se conheceram durante a festa de aniversário dele, e ela afirmou estar grávida dele.

A mulher teria descoberto a gravidez há cerca de um mês e afirmou que Depay não reagiu bem e se afastou completamente desde então. O jogador, inclusive, não teria se mostrado disposto a conversar sobre a gestação nem sobre uma possível paternidade, não respondendo as mensagens desde então.

Outras affairs: Maisa, ex-BBB e mais

Mas se engana quem pensa que esse é o primeiro suposto relacionamento do atleta que veio à tona. Em 2024, por exemplo, rumores indicaram que ele estava namorando a modelo e influenciadora espanhola Coral Gutierrez.

No Brasil, surgiram boatos de que ele estaria se relacionando com a atriz e apresentadora Maisa. Os dois foram vistos juntinhos durante a festa do apresentador João Silva, filho de Faustão, em agosto de 2025.

Após a repercussão e rumores de romance, a artista garantiu que eles são apenas amigos. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos”, disse Maisa, ao portal LeoDias.

Vale lembrar que os boatos de affair entre Maisa e Memphis surgiram no início do ano, quando os dois passaram a trocar interações nas redes sociais. Na época, o atleta chegou a postar um vídeo da jovem em seu perfil no Instagram com uma legenda em inglês que dizia “Maisa entende a vida”.

Também em 2025, o jogador já foi visto com um suposto novo romance durante suas férias em Trancoso, na Bahia. A mulher misteriosa que apareceu abraçada com o atacante holandês é Analice Matos.

Segundo informações divulgadas pelo Extra, a suposta affair do jogador na época trabalhava como massoterapeuta, tem uma marca de roupas e é ativa nas redes sociais. O seu perfil da moça chegou a ter algumas visitas de fãs do jogador, curiosos com o novo caso, já deixaram comentários em apoio.

“Cuida bem do nosso menino hein”, escreveu um internauta. “Cuida bem do homem que ele precisa continuar voando esse ano”, brincou outro. A terapeuta chegou a curtir algumas mensagens, o que deixou a internet mais alerta para o suposto relacionamento com o jogador.

Outro suposto affair do jogador que viralizou foi com Alane Dias, ex-participante do BBB 24, nas redes sociais. O neerlandês acendeu rumores de que estaria interessado na dançarina.

O atleta curtiu publicações da dançarina usando um biquíni azul na praia, e a seguiu no Instagram — o ato retribuído pela bailarina paraense. A troca de follow das estrelas alvoroçou a internet, que começou a suspeitar de um romance entre os dois.

“Memphis Depay está, de fato, conhecendo as belezas do Brasil. Meu atacante está vivendo. Será que tá rolando entre ele e a Alane?”, questionou um usuário no X, antigo Twitter. “Memphis vindo pro Pará pra provar o açaí a convite da Alane”, brincou outro. “Dá um casal lindo”, garantiu um terceiro.

Memphis já foi noivo e não tem filhos (até então)

Em 2017, Memphis ficou noivo da modelo americana Lori Harvey, mas o casal se separou pouco tempo depois. Depois, ele namorou a cantora, compositora e atriz Chloe Bailey por um curto período.