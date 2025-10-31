Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO BRINCA EM SERVIÇO

Baiana, Maisa, ex-BBB e +: todas as "ficadas" de Memphis Depay

Nome do jogador está no centro de uma polêmica envolvendo baiana

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

31/10/2025 - 9:08 h
Relembre casos polêmicos de Memphis Depay
Relembre casos polêmicos de Memphis Depay -

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, está no centro de mais uma polêmica. O atleta estaria vivendo um relacionamento com a jornalista baiana Lary Simões desde fevereiro, quando os dois se conheceram durante a festa de aniversário dele, e ela afirmou estar grávida dele.

A mulher teria descoberto a gravidez há cerca de um mês e afirmou que Depay não reagiu bem e se afastou completamente desde então. O jogador, inclusive, não teria se mostrado disposto a conversar sobre a gestação nem sobre uma possível paternidade, não respondendo as mensagens desde então.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Memphis Depay pai? Conheça a baiana que diz estar grávida do jogador
Baiana afirma estar esperando filho de Memphis Depay: "Ignorou"
Memphis Depay se comove e envia mensagem a Oruam após megaoperação

Outras affairs: Maisa, ex-BBB e mais

Mas se engana quem pensa que esse é o primeiro suposto relacionamento do atleta que veio à tona. Em 2024, por exemplo, rumores indicaram que ele estava namorando a modelo e influenciadora espanhola Coral Gutierrez.

No Brasil, surgiram boatos de que ele estaria se relacionando com a atriz e apresentadora Maisa. Os dois foram vistos juntinhos durante a festa do apresentador João Silva, filho de Faustão, em agosto de 2025.

Após a repercussão e rumores de romance, a artista garantiu que eles são apenas amigos. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos”, disse Maisa, ao portal LeoDias.

Vale lembrar que os boatos de affair entre Maisa e Memphis surgiram no início do ano, quando os dois passaram a trocar interações nas redes sociais. Na época, o atleta chegou a postar um vídeo da jovem em seu perfil no Instagram com uma legenda em inglês que dizia “Maisa entende a vida”.

Também em 2025, o jogador já foi visto com um suposto novo romance durante suas férias em Trancoso, na Bahia. A mulher misteriosa que apareceu abraçada com o atacante holandês é Analice Matos.

Segundo informações divulgadas pelo Extra, a suposta affair do jogador na época trabalhava como massoterapeuta, tem uma marca de roupas e é ativa nas redes sociais. O seu perfil da moça chegou a ter algumas visitas de fãs do jogador, curiosos com o novo caso, já deixaram comentários em apoio.

“Cuida bem do nosso menino hein”, escreveu um internauta. “Cuida bem do homem que ele precisa continuar voando esse ano”, brincou outro. A terapeuta chegou a curtir algumas mensagens, o que deixou a internet mais alerta para o suposto relacionamento com o jogador.

Outro suposto affair do jogador que viralizou foi com Alane Dias, ex-participante do BBB 24, nas redes sociais. O neerlandês acendeu rumores de que estaria interessado na dançarina.

O atleta curtiu publicações da dançarina usando um biquíni azul na praia, e a seguiu no Instagram — o ato retribuído pela bailarina paraense. A troca de follow das estrelas alvoroçou a internet, que começou a suspeitar de um romance entre os dois.

“Memphis Depay está, de fato, conhecendo as belezas do Brasil. Meu atacante está vivendo. Será que tá rolando entre ele e a Alane?”, questionou um usuário no X, antigo Twitter. “Memphis vindo pro Pará pra provar o açaí a convite da Alane”, brincou outro. “Dá um casal lindo”, garantiu um terceiro.

Memphis já foi noivo e não tem filhos (até então)

Em 2017, Memphis ficou noivo da modelo americana Lori Harvey, mas o casal se separou pouco tempo depois. Depois, ele namorou a cantora, compositora e atriz Chloe Bailey por um curto período.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Memphis Depay

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Relembre casos polêmicos de Memphis Depay
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Relembre casos polêmicos de Memphis Depay
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Relembre casos polêmicos de Memphis Depay
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Relembre casos polêmicos de Memphis Depay
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x