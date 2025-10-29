ESPORTES
Memphis Depay se comove e envia mensagem a Oruam após megaoperação
Astro holandês surpreendeu ao apoiar o rapper carioca
Por Lucas Vilas Boas
O astro Memphis Depay enviou uma mensagem apoiando o rapper Oruam após o pronunciamento sobre a megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28.
Oruam fez uma publicação nas redes sociais de uma conversa com o atacante do Corinthians, que mencionou a influência do artista sobre "crianças e a nova geração".
“Stay strong in these stressful times. The kids and new generation you can safe them” (“Fique forte nesses tempos difíceis. As crianças e a nova geração, você pode salvá-las”), escreveu o atleta.
Nesta quarta-feira, 29, Oruam voltou a criticar a megaoperação do Rio de Janeiro contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV), reforçando que o comportamento dos moradores da favela é apenas um reflexo da falta de políticas públicas eficientes.
