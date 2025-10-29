Menu
ENTRETENIMENTO
CONTOU TUDO

Cantora famosa revela pedidos ousados que recebeu em conta do OnlyFans

A artista contou detalhes sobre os pedidos que recebeu

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

29/10/2025 - 20:11 h
A cantora já faturou mais com a venda de fotos do que com a música
A cantora já faturou mais com a venda de fotos do que com a música

Lily Allen abriu o jogo e revelou os pedidos mais ousados que recebeu em sua conta do OnlyFans, criada para divulgar fotos de seus pés. A cantora afirmou que as vendas dos conteúdos fizeram com que ela ganhasse mais dinheiro do que as reproduções de suas canções no Spotify.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lily Allen (@lilyallen)

“Eles querem [ver] as solas [do pé] sujas, meias brancas, tipo meias de colegial ou meias curtas, algumas limpas, outras sujas. Meias brancas em sapatos Mary Jane. Pisar em comida. Dedos dos pés se abrindo, porque é isso que acontece quando você está chegando ao clímax”, disse ela, em entrevista à revista Interview.

Entretanto, a famosa garantiu que os posts deixaram de ser divertidos quando ela terminou seu casamento com o ator David Harbour, conhecido por integrar o elenco da série Stranger Things, da Netflix, como o xerife Jim Hopper.

