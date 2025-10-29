Cantora famosa revela pedidos ousados que recebeu em conta do OnlyFans

A cantora já faturou mais com a venda de fotos do que com a música - Foto: Reprodução | Instagram

Lily Allen abriu o jogo e revelou os pedidos mais ousados que recebeu em sua conta do OnlyFans, criada para divulgar fotos de seus pés. A cantora afirmou que as vendas dos conteúdos fizeram com que ela ganhasse mais dinheiro do que as reproduções de suas canções no Spotify.

“Eles querem [ver] as solas [do pé] sujas, meias brancas, tipo meias de colegial ou meias curtas, algumas limpas, outras sujas. Meias brancas em sapatos Mary Jane. Pisar em comida. Dedos dos pés se abrindo, porque é isso que acontece quando você está chegando ao clímax”, disse ela, em entrevista à revista Interview.

Entretanto, a famosa garantiu que os posts deixaram de ser divertidos quando ela terminou seu casamento com o ator David Harbour, conhecido por integrar o elenco da série Stranger Things, da Netflix, como o xerife Jim Hopper.