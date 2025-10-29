Hospital pós-sexo? Andressa Urach quebra o silêncio e expõe o pai

Carlos Urcah ao lado de Andressa e do ator Rafa Marttinz - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach quebrou o silêncio e se manifestou sobre a polêmica recente envolvendo seu pai e um ator pornô. A famosa contou a verdade sobre a relação de Carlos Urach com Rafa Marttinz, alegando que ele não foi parar no hospital após fazer sexo anal com o rapaz.

“Eles gravaram no mesmo ambiente, mas a informação que foi dada é como se o meu pai tivesse dado o brioco pra ele, mas é mentira. Meu pai não deu o brioco pra ele, meu pai tá doido, ele quer esganar ele. Existe um combinado, mas o Rafael fez a mídia do jeito que ele queria, então ele exagerou”, disse ela durante sua participação no ‘Novapo Podcast’.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ex-Fazenda ainda explicou que seu pai foi enganado e garantiu que tenta ensiná-lo a lidar com essas questões, mas não pode se envolver em todas as gravações de filmes adultos dele.

“Meu pai é um senhor, uma pessoa humilde, do interior, então o Rafael meio que deu uma enganada nele ali para fazer o vídeo, como se fosse um vídeo normal, sentadinho ali, deu a entender, algo sugestivo, e não avisou o meu pai”, afirmou.

“Não houve relação sexual entre eles, não existiu, ele não pegou o meu pai como ele fala que pegou. Tadinho do meu pai, só que eu disse assim, ‘cada um com os seus problemas, não vou me meter’. Meu pai ficou bem assustado porque foi um pouco de maldade”, concluiu.