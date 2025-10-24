Menu
ENTRETENIMENTO
SOLTOU O VERBO

Após vídeo com homem e internação, pai de Urach nega ser gay

O rapaz emitiu uma nota de pronunciamento sobre o assunto

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/10/2025 - 11:22 h
O pai de Andressa Ucah posou ao lado do colega
O pai de Andressa Ucah posou ao lado do colega

Carlos Urach se pronunciou sobre os boatos em torno de sua sexualidade após gravar um vídeo íntimo com outro rapaz. Pai da influenciadora Andressa Urach, o rapaz emitiu uma nota oficial informando que não teve relações sexuais com o colega.

“Após a divulgação do vídeo, fica comprovado que não houve qualquer interação entre Rafael Martinz e Carlos Urach. Diante disso, esperamos que o assunto seja definitivamente encerrado”, informou ele, em uma nota conjunta com o ator pornô Rafa Martinz.

“Ressaltamos ainda que nenhum blog, site de fofocas ou veículo de imprensa entrou em contato com o senhor Carlos para verificar ou confirmar as informações antes da publicação de matérias sensacionalistas. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e o respeito à imagem e reputação de todas as partes envolvidas”, completaram.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Carlos Urach (@carlosurachoficial)

Internação pós sexo?

A equipe do idoso ainda explicou os rumores de que ele teria sido hospitalizado após transar com o colega. Eles informaram que Carlos passou mal após ingerir um alimento que não fez bem e por isso precisou de atendimento médico.

“Seu Carlos realmente passou mal, porém isso ocorreu após uma refeição em um restaurante – e não tem relação com a gravação mencionada. No vídeo disponível nas plataformas, a própria namorada dele interage com os dois. A situação está tomando proporções desnecessárias e fugindo do controle”, alegaram.

“Até o momento levamos tudo com leveza, mas a partir de agora o assunto está encerrado. A gravação em questão não foi entre duas pessoas, e sim entre dois homens e uma mulher”, concluiu a nota.

