Após vídeo com homem e internação, pai de Urach nega ser gay
O rapaz emitiu uma nota de pronunciamento sobre o assunto
Por Franciely Gomes
Carlos Urach se pronunciou sobre os boatos em torno de sua sexualidade após gravar um vídeo íntimo com outro rapaz. Pai da influenciadora Andressa Urach, o rapaz emitiu uma nota oficial informando que não teve relações sexuais com o colega.
“Após a divulgação do vídeo, fica comprovado que não houve qualquer interação entre Rafael Martinz e Carlos Urach. Diante disso, esperamos que o assunto seja definitivamente encerrado”, informou ele, em uma nota conjunta com o ator pornô Rafa Martinz.
“Ressaltamos ainda que nenhum blog, site de fofocas ou veículo de imprensa entrou em contato com o senhor Carlos para verificar ou confirmar as informações antes da publicação de matérias sensacionalistas. Reiteramos nosso compromisso com a verdade e o respeito à imagem e reputação de todas as partes envolvidas”, completaram.
Internação pós sexo?
A equipe do idoso ainda explicou os rumores de que ele teria sido hospitalizado após transar com o colega. Eles informaram que Carlos passou mal após ingerir um alimento que não fez bem e por isso precisou de atendimento médico.
“Seu Carlos realmente passou mal, porém isso ocorreu após uma refeição em um restaurante – e não tem relação com a gravação mencionada. No vídeo disponível nas plataformas, a própria namorada dele interage com os dois. A situação está tomando proporções desnecessárias e fugindo do controle”, alegaram.
“Até o momento levamos tudo com leveza, mas a partir de agora o assunto está encerrado. A gravação em questão não foi entre duas pessoas, e sim entre dois homens e uma mulher”, concluiu a nota.
