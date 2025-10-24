Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENSAIO SENSUAL

Ex-paquita famosa revela insistência da Playboy por ensaio nu

Famosa recebeu o convite aos 18 anos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/10/2025 - 10:03 h
Ex-paquita recebeu o convite aos 18 anos
Ex-paquita recebeu o convite aos 18 anos -

Aos 52 anos, a atriz e apresentadora Andréa Sorvetão revelou que a Playboy precisou insistir por cinco anos até que ela aceitasse posar nua para a revista. A declaração aconteceu em participação no podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

No bate-papo, ela explicou que recebeu o primeiro convite quando tinha 18 anos, logo após deixar o posto de paquita. “Era um glamour posar nua na época. Ficaram atrás de mim desde que completei 18 anos. Insistiram bastante até que resolvi aceitar”, revelou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lorena Maria rebate MC Daniel e expõe bastidores da disputa por pensão
Virginia vira alvo de polêmica após decoradora denunciar plágio
Esposa de Roberto Justus diz que ricos sofrem preconceito no Brasil

Ela afirmou que não se arrepende. “Para mim foi mais um trabalho. Fez parte daquele momento da minha carreira e marcou”, continuou.

Na época, a artista viajou para Buenos Aires, na Argentina, para fazer as fotos. Ela já era casada com o cantor Conrado, e ele acompanhou a sessão de fotos. “Fiz por dinheiro, claro. Não faria de novo, mas foi um trabalho lindo”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Andréa Faria Sorvetão 🅰️+ (@andreasorvetaooficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

andréa sorvetão Ex-paquita playboy

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-paquita recebeu o convite aos 18 anos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ex-paquita recebeu o convite aos 18 anos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Ex-paquita recebeu o convite aos 18 anos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Ex-paquita recebeu o convite aos 18 anos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x