ENSAIO SENSUAL
Ex-paquita famosa revela insistência da Playboy por ensaio nu
Famosa recebeu o convite aos 18 anos
Por Edvaldo Sales
Aos 52 anos, a atriz e apresentadora Andréa Sorvetão revelou que a Playboy precisou insistir por cinco anos até que ela aceitasse posar nua para a revista. A declaração aconteceu em participação no podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.
No bate-papo, ela explicou que recebeu o primeiro convite quando tinha 18 anos, logo após deixar o posto de paquita. “Era um glamour posar nua na época. Ficaram atrás de mim desde que completei 18 anos. Insistiram bastante até que resolvi aceitar”, revelou.
Leia Também:
Ela afirmou que não se arrepende. “Para mim foi mais um trabalho. Fez parte daquele momento da minha carreira e marcou”, continuou.
Na época, a artista viajou para Buenos Aires, na Argentina, para fazer as fotos. Ela já era casada com o cantor Conrado, e ele acompanhou a sessão de fotos. “Fiz por dinheiro, claro. Não faria de novo, mas foi um trabalho lindo”, finalizou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes