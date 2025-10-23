Virginia vira alvo de polêmica após decoradora denunciar plágio

Andréa Guimarães afirmou que sua decoração teria sido copiada na festa da filha de Virginia - Foto: Reprodução | Redes sociais

A festa de aniversário de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, ainda nem começou oficialmente, mas já está no centro de uma polêmica. A renomada decoradora Andréa Guimarães usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para acusar uma colega de profissão de copiar uma de suas produções com o tema Cinderela, criada há três anos.

Conhecida por assinar eventos luxuosos para celebridades como Ana Paula Siebert, Bruna Biancardi e Eliana, Andréa compartilhou fotos comparando os detalhes das duas decorações. Segundo ela, elementos como o desenho, a estante, o bule e até a xícara teriam sido reproduzidos de forma idêntica.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Sejam criativos pelo amor de Deus. Até o desenho? É demais!”, escreveu nos stories do Instagram.



“Eu só dei um detalhe pra vocês, que vocês se inspirem, gente, é uma coisa, mas copiar exatamente é uma vergonha”, completou.

Festa de Maria Flor e a repercussão

A declaração rapidamente ganhou força nas redes sociais, já que o cenário mencionado por Andréa é o da festa de Maria Flor, que completa três anos em uma celebração realizada em Goiânia. O evento, também inspirado na história da Cinderela, tem a decoração assinada por Tana Lobo.

Embora Andréa não tenha citado nomes diretamente, internautas associaram imediatamente a crítica à festa de Virginia. Diante da repercussão, Andréa reforçou sua indignação e voltou a defender a importância da autenticidade no trabalho artístico:

“Isso só mostra quem é competente. Se eu trancar numa sala, aí, cria, vamos ver quem cria, quem tem ideia, quem sabe de cor o nome de todos os personagens, a história, a criação, tudo. Por isso que eu falo, as pessoas não estudam e ainda copiam.”