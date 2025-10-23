Tainá Castro comete gafe e deixa escapar parte íntima de Éder Militão

Tainá Castro e Éder Militão - Foto: Reprodução| Instagram

Tainá Castro movimentou as redes sociais após um descuido ao postar um vídeo em seu Instagram, nesta quinta-feira,23. A influenciadora compartilhou um momento descontraído, mas acabou deixando escapar uma parte íntima de seu marido, o jogador Éder Militão.

Vazou!

No vídeo, Tainá aparecia deitada na cama brincando com o cachorro do casal. No entanto, o atleta surgiu ao fundo com uma parte íntima exposta.

Ao perceber o erro, a influenciadora rapidamente apagou o conteúdo das redes sociais. Ainda assim, a gafe foi notada pelos internautas e se espalhou rapidamente pela web.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes, o público não deixou o momento passar em branco. Um internauta comentou: “O bom dia da Tainá mostrando as coisas do Éder”. Outro escreveu: “Menina do céu, tô passada! Agora entendi por que as outras não superaram”.

Já um terceiro brincou: “E o bilau do Éder Militão que a Tainá deixou escapar, hein?”.