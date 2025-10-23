Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAZOU!

Tainá Castro comete gafe e deixa escapar parte íntima de Éder Militão

Vídeo foi postado nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/10/2025 - 17:33 h
Tainá Castro e Éder Militão
Tainá Castro e Éder Militão -

Tainá Castro movimentou as redes sociais após um descuido ao postar um vídeo em seu Instagram, nesta quinta-feira,23. A influenciadora compartilhou um momento descontraído, mas acabou deixando escapar uma parte íntima de seu marido, o jogador Éder Militão.

Leia Também:

Tragédia! Prima grávida de Ana Castela morre aos 35 anos em Cuiabá
Luciano Huck surge com roupa caríssima de crochê: "Ele pode pagar"
Barrada? Ana Castela não estará presente na festa da filha de Zé Felipe

Vazou!

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No vídeo, Tainá aparecia deitada na cama brincando com o cachorro do casal. No entanto, o atleta surgiu ao fundo com uma parte íntima exposta.

Ao perceber o erro, a influenciadora rapidamente apagou o conteúdo das redes sociais. Ainda assim, a gafe foi notada pelos internautas e se espalhou rapidamente pela web.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes, o público não deixou o momento passar em branco. Um internauta comentou: “O bom dia da Tainá mostrando as coisas do Éder”. Outro escreveu: “Menina do céu, tô passada! Agora entendi por que as outras não superaram”.

Já um terceiro brincou: “E o bilau do Éder Militão que a Tainá deixou escapar, hein?”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Éder Militão taina castro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tainá Castro e Éder Militão
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Tainá Castro e Éder Militão
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Tainá Castro e Éder Militão
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Tainá Castro e Éder Militão
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x