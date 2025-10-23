VAZOU!
Tainá Castro comete gafe e deixa escapar parte íntima de Éder Militão
Vídeo foi postado nas redes sociais
Tainá Castro movimentou as redes sociais após um descuido ao postar um vídeo em seu Instagram, nesta quinta-feira,23. A influenciadora compartilhou um momento descontraído, mas acabou deixando escapar uma parte íntima de seu marido, o jogador Éder Militão.
No vídeo, Tainá aparecia deitada na cama brincando com o cachorro do casal. No entanto, o atleta surgiu ao fundo com uma parte íntima exposta.
Ao perceber o erro, a influenciadora rapidamente apagou o conteúdo das redes sociais. Ainda assim, a gafe foi notada pelos internautas e se espalhou rapidamente pela web.
Repercussão nas redes sociais
Nas redes, o público não deixou o momento passar em branco. Um internauta comentou: “O bom dia da Tainá mostrando as coisas do Éder”. Outro escreveu: “Menina do céu, tô passada! Agora entendi por que as outras não superaram”.
Já um terceiro brincou: “E o bilau do Éder Militão que a Tainá deixou escapar, hein?”.
