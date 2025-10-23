LUTO NA FAMÍLIA
Tragédia! Prima grávida de Ana Castela morre aos 35 anos em Cuiabá
Cantora chegou a mobilizar suas redes sociais por doações de sangue
Por Bianca Carneiro
Uma notícia triste abalou a cantora Ana Castela e sua família nesta quinta-feira, 23. A prima da artista, Paula Proença Castela Ribeiro, faleceu aos 35 anos, em Cuiabá (MT). Natural de Cáceres, cidade localizada a cerca de 218 km da capital, Paula estava grávida e internada quando teve seu estado de saúde divulgado nas redes sociais, após Ana Castela pedir doações de sangue para ajudar a familiar.
A morte foi confirmada pela Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança – Cáceres, comunidade da qual Paula fazia parte. Em nota, a instituição lamentou profundamente a perda e ressaltou sua trajetória de fé e dedicação religiosa.
“A Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança – Cáceres manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da nossa querida irmã Paula Proença Castela Ribeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor, exemplo de fé, dedicação e amor à obra de Deus”, destacou o comunicado.
Até o início da tarde desta quinta-feira, a causa da morte ainda não havia sido divulgada.
A notícia comoveu fãs e amigos da cantora sertaneja, que acompanharam o pedido de ajuda feito nas redes sociais e enviaram mensagens de apoio e solidariedade à família.
