SEM CONVITE
Barrada? Ana Castela não estará presente na festa da filha de Zé Felipe
Cantora não comparecerá a festa da enteada e levantou rumores
Por Franciely Gomes
Ana Castela não estará presente na festa de aniversário de Maria Flor, nesta quinta-feira, 23. A cantora não acompanhará o namorado, o cantor Zé Felipe, durante o evento, que acontece em Goiânia, capital de Goiás.
Entretanto, engana-se quem pensa que a ausência da ‘boiadeira’ será devido a algum atrito com Virginia Fonseca, mãe da criança. A morena não estará presente no evento devido a compromissos profissionais.
Leia Também:
A artista viajou para Portugal esta semana, a fim de cumprir sua agenda de shows pelo país, passando por cidades como Porto e Lisboa. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou registros em solo português.
Vale lembrar que Ana aproveitou para mimar a garotinha, que está completando 3 anos de vida, pouco antes de viajar. Ela se encontrou com os filhos de Zé Felipe e aproveitou para presenteá-los com brinquedos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes