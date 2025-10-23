Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM CONVITE

Barrada? Ana Castela não estará presente na festa da filha de Zé Felipe

Cantora não comparecerá a festa da enteada e levantou rumores

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/10/2025 - 16:00 h
Ana Castela está namorando com Zé Felipe
Ana Castela está namorando com Zé Felipe -

Ana Castela não estará presente na festa de aniversário de Maria Flor, nesta quinta-feira, 23. A cantora não acompanhará o namorado, o cantor Zé Felipe, durante o evento, que acontece em Goiânia, capital de Goiás.

Entretanto, engana-se quem pensa que a ausência da ‘boiadeira’ será devido a algum atrito com Virginia Fonseca, mãe da criança. A morena não estará presente no evento devido a compromissos profissionais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vini Jr e Bia Miranda teriam vivido noite quente, diz colunista
Kardashian surpreende ao revelar há quanto tempo não faz sexo
Bia Miranda explica por que não expõe os filhos nas redes sociais

A artista viajou para Portugal esta semana, a fim de cumprir sua agenda de shows pelo país, passando por cidades como Porto e Lisboa. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou registros em solo português.

Vale lembrar que Ana aproveitou para mimar a garotinha, que está completando 3 anos de vida, pouco antes de viajar. Ela se encontrou com os filhos de Zé Felipe e aproveitou para presenteá-los com brinquedos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Castela está namorando com Zé Felipe
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ana Castela está namorando com Zé Felipe
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Ana Castela está namorando com Zé Felipe
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Ana Castela está namorando com Zé Felipe
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x