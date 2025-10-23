Menu
CONTOU TUDO!

Kardashian surpreende ao revelar há quanto tempo não faz sexo

A influenciadora contou detalhes sobre sua vida íntima

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/10/2025 - 13:21 h
A Kardashian falou abertamente sobre o assunto -

Khloé Kardashian surpreendeu os fãs revelar que está há alguns anos sem fazer sexo. Membro da família Kardashian, conhecida por seu famoso reality show, a influenciadora contou que não se sente interessada em conversar com ninguém no momento.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

“Não faço sexo há mais de três anos. Não há ninguém com quem eu esteja trocando mensagens. Não tenho o número de telefone de ninguém, não tenho nenhuma nude [no celular]. Posso deixar meu telefone perto de vocês [para comprovar]”, disse ela no novo episódio do programa.

Irmã mais velha da famosa, Kourtney Kardashian prestou apoio e reforçou que a loira deve aproveitar este momento para cuidar dos dois filhos: True, de 7 anos, e Tatum, de 3, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson, que chegou ao fim em 2022.

“Acho que, enquanto você tem filhos pequenos, se não houver ninguém a quem valha a pena dedicar seu tempo, concentre-se neles”, aconselhou a Kardashian mais velha.

x