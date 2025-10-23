Kardashian surpreende ao revelar há quanto tempo não faz sexo

A Kardashian falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Khloé Kardashian surpreendeu os fãs revelar que está há alguns anos sem fazer sexo. Membro da família Kardashian, conhecida por seu famoso reality show, a influenciadora contou que não se sente interessada em conversar com ninguém no momento.

“Não faço sexo há mais de três anos. Não há ninguém com quem eu esteja trocando mensagens. Não tenho o número de telefone de ninguém, não tenho nenhuma nude [no celular]. Posso deixar meu telefone perto de vocês [para comprovar]”, disse ela no novo episódio do programa.

Irmã mais velha da famosa, Kourtney Kardashian prestou apoio e reforçou que a loira deve aproveitar este momento para cuidar dos dois filhos: True, de 7 anos, e Tatum, de 3, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson, que chegou ao fim em 2022.

“Acho que, enquanto você tem filhos pequenos, se não houver ninguém a quem valha a pena dedicar seu tempo, concentre-se neles”, aconselhou a Kardashian mais velha.