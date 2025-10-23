Menu
ENTRETENIMENTO
SUCESSO

Comissária de bordo expõe salário exorbitante e valor impressiona

A funcionária ainda contou detalhes inisitados sobre o trabalho

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/10/2025 - 11:56 h
A comissária ainda revelou o valor das comissões
A comissária ainda revelou o valor das comissões

Uma comissária de bordo argentina deu o que falar nas redes sociais esta semana. Conhecida como Victoria Pano, a moça viralizou no TikTok ao revelar o valor do salário que recebe trabalhando na companhia aérea Emirates, de Dubai.

Em seu relato, a funcionária afirmou que o valor pode variar de acordo com a quantidade de voos que ela faz no mês. “O salário base é de US$ 1,2 mil (cerca de R$ 6,5 mil) e temos que somar as horas de voo (cerca de R$ 100 a hora). Obviamente varia a cada mês. (...) Acredito que o que realmente faz diferença é ter em mente que não pagamos nada, como transporte para ir ao trabalho”, afirmou.

Ela ainda contou que possui descontos em passagens aéreas e hotéis de todo o mundo. “Temos desconto no mundo todo, obviamente, tanto na Emirates quanto em outras companhias aéreas. Além disso, temos muitos descontos em hotéis. Posso te assegurar que você pode economizar viajando o mundo todo”, explicou.

@vicapano Cuánto se gana siento azafata de Emirates? 💸✈️👠 Salario básico: AED 4.980/mes Pago por hora de vuelo: AED 69,6/hora (80–100 h/mes) Promedio mensual: AED 11.244 (USD 3,061) #CapCut #salario #emirates #cabincrew #cabincrewlife #sueldo #fyp #parati #azafata ♬ sonido original - vicapano

Em seu perfil do TikTok, que já possui mais de 17 mil seguidores, Victoria também costuma dar dicas para quem deseja trabalhar na área e compartilha detalhes da rotina atuando como comissária de bordo.

x