ENTRETENIMENTO
PODE OU NÃO PODE?

Filho de Wesley Safadão faz confissão inusitada sobre uso de celular

O garoto ainda revelou detalhes sobre a descoberta de seu tumor

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/10/2025 - 11:07 h
O jovem foi diagnosticado com um tumor cerebral
O jovem foi diagnosticado com um tumor cerebral

Yhudy surpreendeu os internautas ao revelar que não possui um celular. Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, o jovem de 14 anos afirmou que os pais nunca deram um aparelho telefone para ele, mas prometeram que o presente virá quando ele completar 15 anos.

“Eu geralmente acompanho meu pai e minha mãe pelas redes sociais dos meus amigos. Mas a gente tem um combinado de quando eu fizer 15 anos, agora em novembro [eu tenha um celular]”, disse ele, em entrevista ao podcast ‘PodDelas’, onde foi acompanhado da mãe.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Mileide ainda explicou que, quando o filho criar suas próprias contas nas redes sociais, os perfis serão fechados e restritos apenas a familiares e amigos próximos, garantindo privacidade e segurança para o garoto.

Vale lembrar que Safadão também é pai de outras duas crianças: Ysis, de 9 anos, e Dom, de 4. Ambos são fruto do atual relacionamento dele com a influenciadora Thyane Dantas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao)

Tumor cerebral

Durante o bate-papo, o herdeiro de Wesley ainda comentou sobre a descoberta de seu tumor cerebral. O garoto explicou que foi orientado pelo pai a ir ao médico, onde descobriu a doença e fez uma cirurgia de emergência.

“Foi uma dor local, durante três semanas seguidas. Não era incômodo constante, só doía quando encostava na parte de cima da minha cabeça”, afirmou ele, listando os sintomas mais frequentes.

“Eu estava cortando o cabelo e começou a doer muito. Meu pai pediu para eu ir ao hospital. Eu fiz ultrassom e viram que tinha um relevo. Fui direto para o hospital com minha mãe”, concluiu.

mileide mihaile wesley safadão

x