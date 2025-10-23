Filho de Wesley Safadão faz confissão inusitada sobre uso de celular

O jovem foi diagnosticado com um tumor cerebral - Foto: Reprodução | Instagram

Yhudy surpreendeu os internautas ao revelar que não possui um celular. Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, o jovem de 14 anos afirmou que os pais nunca deram um aparelho telefone para ele, mas prometeram que o presente virá quando ele completar 15 anos.

“Eu geralmente acompanho meu pai e minha mãe pelas redes sociais dos meus amigos. Mas a gente tem um combinado de quando eu fizer 15 anos, agora em novembro [eu tenha um celular]”, disse ele, em entrevista ao podcast ‘PodDelas’, onde foi acompanhado da mãe.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mileide ainda explicou que, quando o filho criar suas próprias contas nas redes sociais, os perfis serão fechados e restritos apenas a familiares e amigos próximos, garantindo privacidade e segurança para o garoto.

Vale lembrar que Safadão também é pai de outras duas crianças: Ysis, de 9 anos, e Dom, de 4. Ambos são fruto do atual relacionamento dele com a influenciadora Thyane Dantas.

Tumor cerebral

Durante o bate-papo, o herdeiro de Wesley ainda comentou sobre a descoberta de seu tumor cerebral. O garoto explicou que foi orientado pelo pai a ir ao médico, onde descobriu a doença e fez uma cirurgia de emergência.

“Foi uma dor local, durante três semanas seguidas. Não era incômodo constante, só doía quando encostava na parte de cima da minha cabeça”, afirmou ele, listando os sintomas mais frequentes.

“Eu estava cortando o cabelo e começou a doer muito. Meu pai pediu para eu ir ao hospital. Eu fiz ultrassom e viram que tinha um relevo. Fui direto para o hospital com minha mãe”, concluiu.