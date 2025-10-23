Menu
ENTRETENIMENTO
HUMILDADE

Luana Piovani choca ao revelar que filhos estudam em escola pública

A famosa ainda contou que a instituição está em greve

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/10/2025 - 9:59 h
Luana Piovani posando com os filhos
Luana Piovani posando com os filhos -

Luana Piovani surpreendeu os seguidores ao revelar que seus filhos mais novos, os gêmeos Bem e Liz, estudam em uma escola pública de Portugal. A atriz fez um desabafo e contou que os garotos estão em casa por causa da greve organizada pelos professores.

“Acordei para colocar as crianças para ir pra escola, mas houve greve. Aqui acontece sempre isso. Não comentou muito, mas eles estudam em escola pública, o que faz com que vez ou outra eles fiquem em casa de bobeira porque tem bastante greve”, disse ela.

A ex-mulher de Pedro Scooby ainda confessou que desconfia dessas paralisações frequentes dos profissionais da educação. “O que acho curioso é que a greve nunca é terça ou quarta-feira, é sempre sexta. Hoje, por exemplo, é quinta e a greve é hoje e amanhã”, disparou.

“Sou super a favor de reivindicar direitos, principalmente sendo professores. Acho que professores têm que ter uma boa estrutura de trabalho e têm que ser incentivados, mas ficar fazendo greve quinta e sexta e nunca terça e quarta, a gente fica meio 'hum, sei'”, concluiu.

