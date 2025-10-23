Angélica é atacada após usar termo polêmico ao falar sobre ex-nora

Angélica virou alvo de críticas - Foto: Divulgação | TV Globo

A apresentadora Angélica está no centro de mais uma polêmica. Isso porque ela voltou a falar sobre o relacionamento do filho Benício. Ela destacou os desafios de criar os filhos na era digital e citou a repercussão de uma briga que resultou no fim do namoro do jovem com a influenciadora Duda Guerra.

“Quando teve a história do Benício com a menina que ele tava namorando, eu fiquei muito indignada. Eles estavam namorando ainda inclusive. Não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa. Brigando por culpa de macho!”, disparou a loira em entrevista ao podcast Menotalks.

Angélica contou que conversou com os filhos sobre o assunto. “Fiquei com pena de todas as meninas envolvidas. Eu estava genuinamente preocupada com as meninas. Tive vontade de chorar. Por que eu falava ‘para onde essas meninas estão sendo levadas por causa das redes sociais?’”, falou.

Repercussão negativa

O fato de a esposa de Luciano Huck ter tratado Duda Guerra como “menina”, sem citar o nome, dividiu opiniões. “Completamente desnecessário não falar o nome dela”, disparou uma internauta. “A menina tem nome!”, disse outra. Mais uma questionou: “A menina não tem nome?”.