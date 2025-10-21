Angélica relembra abuso que sofreu na adolescência: "Eu sofri"

Angélica no Mais Você - Foto: Reprodução| Globo

Durante participação no “Mais Você”, da TV Globo, Angélica comentou sobre o abuso sexual que sofreu quando era mais jovem. A revelação, feita nesta terça-feira,21, surpreendeu Ana Maria Braga e o público.

"A violência que eu sofri, eu fiquei durante muito tempo sem imaginar como uma violência, porque a gente é criado para achar que está tudo bem. Eu estava fazendo um trabalho, divulgando a música ‘Vou de Táxi’. Ela é uma versão francesa, então eu estava em Paris fazendo essa divulgação e uma sessão de fotos”, desabafou a artista.

No programa, Angélica relembrou os acontecimentos que ocorreram enquanto estava em Paris.

"Um grupo de homens viu uma equipe fotográfica trabalhando e perguntou: ‘O que é?’. Aí disseram: ‘É uma brasileira que faz muito sucesso no Brasil e está fazendo umas fotos’. Então eles falaram: ‘A gente pode fazer foto com ela?’. Os fotógrafos acharam até bom, a imprensa que estava fazendo a reportagem comigo achou legal registrar essa imagem, todos eles ali comigo atrás daquele táxi”, contou.

A apresentadora, que tinha 15 anos na época, também relatou o que sentiu ao passar pela situação: “Eu estava atrás do táxi, eles pararam atrás de mim, eram uns quatro, cinco homens, e ficaram se esfregando em mim, passando a mão na minha bunda, em lugares onde não podiam. Eram quatro homens, e eu, sozinha, em um país estrangeiro, sem saber o que fazer.”

Ana Maria Braga se chocou com a história e questionou a colega: “É um absurdo. E você não teve coragem, né?” Angélica respondeu: “Não. Muito pelo que eu falei ali. Depois que acabou, eu ainda comentei: ‘Gente, aqueles meninos ficaram...’, mas as pessoas disseram: ‘Ah, tá’. Elas não levavam isso como um abuso sexual. As pessoas acham que só o estupro é abuso sexual e não é.”