De ouro? Ana Castela paga R$ 30 mil em geladeira com função inusitada
Ana Castela mostrou a novidade nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
A cantora Ana Castela se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após assumir o relacionamento com o cantor Zé Felipe. Porém, outra coisa também chamou a atenção dos seguidores da Boiadeira: uma compra.
Ela decidiu investir em uma geladeira inteligente de última geração, avaliada em cerca de R$ 30 mil. O eletrodoméstico tem 630 litros de capacidade e acabamento em aço inox. A famosa mostrou a nova aquisição nas redes sociais.
Porém, o grande diferencial da geladeira não é o design ou a organização inteligente, mas sim um recurso inusitado: o sistema de selagem e empacotamento a vácuo integrado, localizado na porta. A função é voltada para conservar o sabor e os nutrientes dos alimentos por mais tempo.
A artista brincou com a tecnologia ao mostrar o mecanismo funcionando para a mãe. “Se colocar um saco de roupas, será que vai também?”, disse a cantora.
