Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Ana Castela e Zé Felipe se beijam em programa: "Estamos sempre juntos"

Momento aconteceu durante o “Domingo Legal”, do SBT

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

19/10/2025 - 16:10 h
Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe -

Ana Castela eZé Felipe protagonizaram momentos de puro romance durante o quadro Passa ou Repassa, no Domingo Legal, no SBT. Após cantarem juntos pela primeira vez a música Sua Boca Mente, os artistas trocaram flertes e brincadeiras que deixaram o clima no ar.

De forma descontraída, o apresentador Celso Portiolli puxou o assunto: “Depois da gravação da música, surgiu algo mais? Todo mundo está comentando que vocês estão juntos... Tem alguma coisa rolando? O Brasil quer saber!”, brincou ele, entre risadas. Celso ainda contou que até suas filhas estão curiosas sobre o possível romance.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Governo Lula reage após "publicidade" no final de Vale Tudo
Esse é o maior enigma criado por Vale Tudo após Odete ficar viva em 2025
Quem é Manuela Dias, baiana criticada por final polêmico de Vale Tudo

Ana respondeu com bom humor, mantendo o suspense:“Olha, eu não sei de nada. Só sei que estou pronta, preparada e querendo…”, disse, fazendo uma pausa dramática antes de completar: “Tacar uma tortada na cara do Zé.”

“A gente tem que ver primeiro, porque esses assuntos mais apaixonados assim têm que ser depois”, respondeu, Zé Felipe, entrando na brincadeira.

O apresentador ainda insistiu e provocou: “Mas vocês não postaram uma fotinho juntos?” “Várias!”, respondeu Ana, direta. “Nós estamos sempre juntos”, confirmou Zé, puxando a artista para mais perto.

As risadas e olhares cúmplices entregaram o clima entre os dois. Quando o apresentador perguntou se eram apenas amigos, Ana acabou revelando: “A gente está se conhecendo.”

A plateia foi à loucura e começou a gritar “beija, beija!”. Entre risadas e insistência de Celso, o beijo finalmente aconteceu, rápido e discreto, mas o suficiente para incendiar o público e confirmar o que todos já suspeitavam.

Confira o momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela ana castela e zé felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Castela e Zé Felipe
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Ana Castela e Zé Felipe
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Ana Castela e Zé Felipe
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Ana Castela e Zé Felipe
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x