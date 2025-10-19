Ana Castela e Zé Felipe se beijam em programa: "Estamos sempre juntos"

Ana Castela e Zé Felipe - Foto: Divulgação

Ana Castela eZé Felipe protagonizaram momentos de puro romance durante o quadro Passa ou Repassa, no Domingo Legal, no SBT. Após cantarem juntos pela primeira vez a música Sua Boca Mente, os artistas trocaram flertes e brincadeiras que deixaram o clima no ar.

De forma descontraída, o apresentador Celso Portiolli puxou o assunto: “Depois da gravação da música, surgiu algo mais? Todo mundo está comentando que vocês estão juntos... Tem alguma coisa rolando? O Brasil quer saber!”, brincou ele, entre risadas. Celso ainda contou que até suas filhas estão curiosas sobre o possível romance.

Ana respondeu com bom humor, mantendo o suspense:“Olha, eu não sei de nada. Só sei que estou pronta, preparada e querendo…”, disse, fazendo uma pausa dramática antes de completar: “Tacar uma tortada na cara do Zé.”

“A gente tem que ver primeiro, porque esses assuntos mais apaixonados assim têm que ser depois”, respondeu, Zé Felipe, entrando na brincadeira.

O apresentador ainda insistiu e provocou: “Mas vocês não postaram uma fotinho juntos?” “Várias!”, respondeu Ana, direta. “Nós estamos sempre juntos”, confirmou Zé, puxando a artista para mais perto.

As risadas e olhares cúmplices entregaram o clima entre os dois. Quando o apresentador perguntou se eram apenas amigos, Ana acabou revelando: “A gente está se conhecendo.”

A plateia foi à loucura e começou a gritar “beija, beija!”. Entre risadas e insistência de Celso, o beijo finalmente aconteceu, rápido e discreto, mas o suficiente para incendiar o público e confirmar o que todos já suspeitavam.

Confira o momento: