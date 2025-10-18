Governo Lula reage após "publicidade" no final de Vale Tudo

Presidente Lula e Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo - Foto: © Ricardo Stuckert

O capítulo final da novela "Vale Tudo", da TV Globo, exibido na sexta-feira, 17, não chamou apenas a atenção do Brasil por finalmente revelar quem matou a vilã Odete Roitman. Outro aspecto do folhetim das 9 não passou despercebido por alguns telespectadores que logo fizeram associação com o governo Lula (PT).

Em uma cena de quase dois minutos, os personagens Bartolomeu (Luís Melo) e Ivan (Renato Góes) falam sobre exportação de aviões, comida e energia limpa, exaltando qualidades do Brasil em uma espécie de referência pró-Lula acerca da soberania do país.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em julho, o governo lançou a propaganda “Brasil com S”, destacando aspectos como o SUS (Sistema Único de Saúde) – também mencionado no capítulo de “Vale Tudo”. Em 31 de agosto, foi lançada outra peça publicitária em tom patriótico fazendo contraposição ao tarifaço de Trump.

Diante da repercussão, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou, neste sábado, 18, que a cena exibida na noite de ontem “não se trata de ação de comunicação do Governo Federal”. A pasta é comandada pelo publicitário baiano Sidônio Palmeira.

Manuela Dias já teve encontro com Lula e Janja

Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo", já teve encontros documentados com a primeira-dama Janja da Silva e com o próprio presidente Lula. O mais recente deles foi no Palácio do Alvorada no dia 6 de setembro.

“Fomos recebidos de forma inesquecível pelo senhor Presidente Lula e a primeira dama Janja”, escreveu em post em seu perfil no Instagram. Ela compartilhou fotos do dia e demonstrou proximidade com a primeira-dama Janja.

Quem é Manuela Dias, baiana criticada por final polêmico de Vale Tudo

Não foi apenas Odete Roitman, vivida por Debora Bloch, que movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 17. A autora Manuela Dias, responsável pelo remake de Vale Tudo, também rendeu comentários. Ela foi muito criticada pelo final polêmico da trama da Globo.

Internautas criticaram a novelista pela história e pelo encerramento com a vilã aparecendo viva, apesar de levar um tiro e ficado no chão do Copacabana Palace por um longo período.

"Não teve sentido. Foi confuso", disse um internauta. Outro ainda a criticou: "Eu queria muito a Odete viva no final, mas Manuela Dias conseguiu estragar tudo. Pobre esse final viu".

Manuela Dias é soteropolitana e, antes da sua dedicação às novelas e séries da Globo, a escritora estudou jornalismo e cinema. Ela também assinou o texto de diversos filmes.

A trajetória da autora em novelas ocorreu ainda em frente às câmeras. Como atriz, ela estreou na década de 1990, atuando em "Dona Anja" (1996) e "Brida" (1998).