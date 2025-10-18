Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA COM NOVELA

Governo Lula reage após "publicidade" no final de Vale Tudo

Secom se manifestou após cenas ressaltando soberania do Brasil gerarem diversos comentários

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/10/2025 - 19:01 h
Presidente Lula e Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo
Presidente Lula e Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo -

O capítulo final da novela "Vale Tudo", da TV Globo, exibido na sexta-feira, 17, não chamou apenas a atenção do Brasil por finalmente revelar quem matou a vilã Odete Roitman. Outro aspecto do folhetim das 9 não passou despercebido por alguns telespectadores que logo fizeram associação com o governo Lula (PT).

Em uma cena de quase dois minutos, os personagens Bartolomeu (Luís Melo) e Ivan (Renato Góes) falam sobre exportação de aviões, comida e energia limpa, exaltando qualidades do Brasil em uma espécie de referência pró-Lula acerca da soberania do país.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em julho, o governo lançou a propaganda “Brasil com S”, destacando aspectos como o SUS (Sistema Único de Saúde) – também mencionado no capítulo de “Vale Tudo”. Em 31 de agosto, foi lançada outra peça publicitária em tom patriótico fazendo contraposição ao tarifaço de Trump.

Diante da repercussão, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou, neste sábado, 18, que a cena exibida na noite de ontem “não se trata de ação de comunicação do Governo Federal”. A pasta é comandada pelo publicitário baiano Sidônio Palmeira.

Leia Também:

Baiana cotada ao STF manda recado a Lula após escolha masculina
Esse é o maior enigma criado por Vale Tudo após Odete ficar viva em 2025
Quem é Manuela Dias, baiana criticada por final polêmico de Vale Tudo

Manuela Dias já teve encontro com Lula e Janja

Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo", já teve encontros documentados com a primeira-dama Janja da Silva e com o próprio presidente Lula. O mais recente deles foi no Palácio do Alvorada no dia 6 de setembro.

“Fomos recebidos de forma inesquecível pelo senhor Presidente Lula e a primeira dama Janja”, escreveu em post em seu perfil no Instagram. Ela compartilhou fotos do dia e demonstrou proximidade com a primeira-dama Janja.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Manuela Dias (@manueladiasautora)

Quem é Manuela Dias, baiana criticada por final polêmico de Vale Tudo

Não foi apenas Odete Roitman, vivida por Debora Bloch, que movimentou as redes sociais nesta sexta-feira, 17. A autora Manuela Dias, responsável pelo remake de Vale Tudo, também rendeu comentários. Ela foi muito criticada pelo final polêmico da trama da Globo.

Internautas criticaram a novelista pela história e pelo encerramento com a vilã aparecendo viva, apesar de levar um tiro e ficado no chão do Copacabana Palace por um longo período.

"Não teve sentido. Foi confuso", disse um internauta. Outro ainda a criticou: "Eu queria muito a Odete viva no final, mas Manuela Dias conseguiu estragar tudo. Pobre esse final viu".

Manuela Dias é soteropolitana e, antes da sua dedicação às novelas e séries da Globo, a escritora estudou jornalismo e cinema. Ela também assinou o texto de diversos filmes.

A trajetória da autora em novelas ocorreu ainda em frente às câmeras. Como atriz, ela estreou na década de 1990, atuando em "Dona Anja" (1996) e "Brida" (1998).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Janja da Silva Lula Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula e Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Presidente Lula e Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Presidente Lula e Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Presidente Lula e Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x