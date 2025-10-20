Menu
CONTOU TUDO!

Ana Castela desabafa sobre relação dos pais com Zé Felipe

A jovem rebateu os boatos que surgiram recentemente na web

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 21:31 h
A artista está conhecendo melhor o cantor -

Ana Castela usou suas redes sociais para desmentir os boatos envolvendo a relação de seu atual namorado, o cantor Zé Felipe, com seus pais. A cantora comentou em uma publicação, nesta segunda-feira, 20, e deu sua versão dos fatos.

No post, divulgado pelo jornalista Leo Dias, fontes alegavam que os pais da boiadeira não aprovaram o romance do casal, que tem publicado diversos registros românticos juntos no Instagram.

Leia Também:

Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de crimes envolvendo dinheiro
Sheila Mello relembra episódios de assédio em desabafo
Gabriel Medina e namorada abrem o jogo sobre gravidez: “Nasceu”

Irritada com as especulações, a artista afirmou que a relação de ambos é muito boa. “Onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre meus pais… Isso é mentira. O pix caiu e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu ela.

Ana Castela zé felipe

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

