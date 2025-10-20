Ana Castela desabafa sobre relação dos pais com Zé Felipe

A artista está conhecendo melhor o cantor - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela usou suas redes sociais para desmentir os boatos envolvendo a relação de seu atual namorado, o cantor Zé Felipe, com seus pais. A cantora comentou em uma publicação, nesta segunda-feira, 20, e deu sua versão dos fatos.

No post, divulgado pelo jornalista Leo Dias, fontes alegavam que os pais da boiadeira não aprovaram o romance do casal, que tem publicado diversos registros românticos juntos no Instagram.

Irritada com as especulações, a artista afirmou que a relação de ambos é muito boa. “Onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre meus pais… Isso é mentira. O pix caiu e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu ela.