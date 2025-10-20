Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM BEBÊS?

Gabriel Medina e namorada abrem o jogo sobre gravidez: “Nasceu”

O atleta se manifestou sobre os boatos de uma gestação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 20:33 h
O atleta e a moça assumiram o namoro há dois meses
O atleta e a moça assumiram o namoro há dois meses -

Gabriel Medina usou suas redes sociais para dar um fim ao mistério envolvendo a foto de um exame de ultrassom publicado por ele. O surfista fez um novo post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 20, e alegou que sua namorada, Isabella Arantes, não está grávida.

Ele explicou que tudo não passava de marketing para o lançamento de sua marca voltada ao público infantil. “E assim nasce o Medininha (@medininhaoficial), um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades”, escreveu o famoso na legenda do post.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

O anúncio acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de fãs e amigos, que acreditavam que o atleta seria pai pela primeira vez. “Tá bom, que legal! Mas agora já pode providenciar o bebê de verdade”, brincou uma. “Desconfiei!! Isa comendo Sushi e malhando pesado, achei estranho. O projeto é lindo!!!”, afirmou outra.

Leia Também:

Lucas Souza revela que casamento com Jojo Todynho prejudicou carreira
Luana Piovani detona ex-BBB famosa: “Deveria aprender a ser humana”
Saiba o estado do filho de Patrícia Poeta após cirurgia de emergência

Quem também comentou a publicação foi a própria Isabella Arantes. A moça, que é ex-noiva do cantor Zé Felipe, brincou com a situação e afirmou que o filho do atleta chegou ao mundo. “Nasceu”, escreveu ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gabriel Medina Isabella Arantes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O atleta e a moça assumiram o namoro há dois meses
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O atleta e a moça assumiram o namoro há dois meses
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O atleta e a moça assumiram o namoro há dois meses
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O atleta e a moça assumiram o namoro há dois meses
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x