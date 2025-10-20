Gabriel Medina e namorada abrem o jogo sobre gravidez: “Nasceu”

O atleta e a moça assumiram o namoro há dois meses - Foto: Reprodução | Instagram

Gabriel Medina usou suas redes sociais para dar um fim ao mistério envolvendo a foto de um exame de ultrassom publicado por ele. O surfista fez um novo post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 20, e alegou que sua namorada, Isabella Arantes, não está grávida.

Ele explicou que tudo não passava de marketing para o lançamento de sua marca voltada ao público infantil. “E assim nasce o Medininha (@medininhaoficial), um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades”, escreveu o famoso na legenda do post.

O anúncio acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de fãs e amigos, que acreditavam que o atleta seria pai pela primeira vez. “Tá bom, que legal! Mas agora já pode providenciar o bebê de verdade”, brincou uma. “Desconfiei!! Isa comendo Sushi e malhando pesado, achei estranho. O projeto é lindo!!!”, afirmou outra.

Quem também comentou a publicação foi a própria Isabella Arantes. A moça, que é ex-noiva do cantor Zé Felipe, brincou com a situação e afirmou que o filho do atleta chegou ao mundo. “Nasceu”, escreveu ela.