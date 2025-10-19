Bebê a bordo! Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam gravidez

Gabriel Medina e Isabella Arantes - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Bebê a bordo! Gabriel Medina e Isabella Arantes vão ser pais. O anúncio foi feito neste domingo, (19), em publicações que rapidamente tomaram conta das redes sociais.

Mais cedo, o surfista compartilhou uma foto abraçando a barriga da namorada, com as mãos quase formando um coração. Em seguida, publicou a imagem de um ultrassom — mas com um toque bem ao estilo Medina: o bebê aparece “sobre uma prancha”. A trilha sonora escolhida foi “Mother in You”, de Justin Bieber, composta em homenagem ao filho, Jack Blues.

Amor em tempo de ondas



Isabella, bailarina do Domingo Legal, no SBT, e Medina assumiram o relacionamento em agosto deste ano, após rumores que circulavam desde junho. Agora, o casal comemora a nova fase — com direito a muito amor, surf e um bebê a caminho.

Isabella revela bastidores e brinca com Medina



Em um perfil fechado, Isabella contou que vai começar a dividir a rotina de “mãe de primeira viagem” com os seguidores:

“Amanhã eu apareço por aqui para conversar. Meu celular está travando. Mas é isso, a partir de agora, conversas sobre coisas de bebê/criança. Motivo por eu estar limpando o guarda-roupa também. A mãe tá on.”

Mas nem tudo saiu como o planejado: a influenciadora revelou que Medina publicou antes da hora.



“Quero matar ele que postou. Era pra esperar o ensaio”, escreveu aos risos.

Mesmo com as postagens já feitas, o casal ainda não fez um anúncio “oficial” da gestação.



Amigos e famosos comemoram a novidade

A notícia logo despertou uma onda de carinho nos comentários. O surfista Paulo Moura celebrou:

“Parabéns, irmão. Prestes a conhecer o amor mais puro que existe.”

Já Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, brincou:

“Namorado da Aurora vem aí?”

Sabrina Sato também deixou seu recado:

“Que bênção! Que felicidade! Parabéns, seus lindos.”