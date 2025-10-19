ENTRETENIMENTO
Bebê a bordo! Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam gravidez
Casal assumiu o namoro em agosto e agora celebra a chegada do primeiro filho
Por Iarla Queiroz
Bebê a bordo! Gabriel Medina e Isabella Arantes vão ser pais. O anúncio foi feito neste domingo, (19), em publicações que rapidamente tomaram conta das redes sociais.
Mais cedo, o surfista compartilhou uma foto abraçando a barriga da namorada, com as mãos quase formando um coração. Em seguida, publicou a imagem de um ultrassom — mas com um toque bem ao estilo Medina: o bebê aparece “sobre uma prancha”. A trilha sonora escolhida foi “Mother in You”, de Justin Bieber, composta em homenagem ao filho, Jack Blues.
Amor em tempo de ondas
Isabella, bailarina do Domingo Legal, no SBT, e Medina assumiram o relacionamento em agosto deste ano, após rumores que circulavam desde junho. Agora, o casal comemora a nova fase — com direito a muito amor, surf e um bebê a caminho.
Isabella revela bastidores e brinca com Medina
Em um perfil fechado, Isabella contou que vai começar a dividir a rotina de “mãe de primeira viagem” com os seguidores:
Leia Também:
“Amanhã eu apareço por aqui para conversar. Meu celular está travando. Mas é isso, a partir de agora, conversas sobre coisas de bebê/criança. Motivo por eu estar limpando o guarda-roupa também. A mãe tá on.”
Mas nem tudo saiu como o planejado: a influenciadora revelou que Medina publicou antes da hora.
“Quero matar ele que postou. Era pra esperar o ensaio”, escreveu aos risos.
Mesmo com as postagens já feitas, o casal ainda não fez um anúncio “oficial” da gestação.
Amigos e famosos comemoram a novidade
A notícia logo despertou uma onda de carinho nos comentários. O surfista Paulo Moura celebrou:
“Parabéns, irmão. Prestes a conhecer o amor mais puro que existe.”
Já Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, brincou:
“Namorado da Aurora vem aí?”
Sabrina Sato também deixou seu recado:
“Que bênção! Que felicidade! Parabéns, seus lindos.”
