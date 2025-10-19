Tainá Castro se pronuncia após derrota judicial contra Léo Pereira

Tainá Castro quebrou o silêncio - Foto: Reprodução

Tainá Castro quebrou o silêncio após perder o processo judicial movido contra o ex-marido, o jogador do Flamengo Léo Pereira. Em nota enviada ao portal LeoDias, a influenciadora afirmou que acionou a Justiça apenas depois de o atleta não cumprir um acordo firmado entre as partes e confirmou que já entrou com um recurso pedindo a revisão da decisão.

Entenda o caso

O processo envolvia uma cobrança de pouco mais de R$ 1 milhão, referente à pensão alimentícia e à partilha de bens do ex-casal. Segundo informações do jornal Extra, o juiz entendeu que o pagamento havia sido feito por Léo Pereira um dia após a definição do valor, o que tornou as alegações de Tainá “infundadas e pouco críveis”.

Com isso, o magistrado isentou o jogador de qualquer pagamento adicional e determinou que Tainá arque com as custas processuais e os honorários dos advogados, equivalentes a 10% do valor solicitado por ela.

Versão de Tainá Castro



Em nota oficial, a influenciadora explicou que a ação judicial começou depois de o ex-marido não efetuar o pagamento dentro do prazo legal de 30 dias, previsto no acordo da divisão de bens.

“Diante disso, seguindo orientação jurídica, foi necessário entrar com uma ação para garantir o cumprimento do que já havia sido acordado”, escreveu.

Ela relatou ainda que o pagamento só foi realizado cerca de dez meses depois, quando o processo já estava em andamento, o que resultou na cobrança de juros e encargos referentes ao atraso.

“Posteriormente, o juiz entendeu que caberia a mim o pagamento de honorários, por ter sido reconhecido o pagamento por parte dele. Entretanto, essa decisão não levou em consideração o atraso significativo no cumprimento da obrigação”, completou.

Recurso e posicionamento final

Tainá informou que entrou com recurso para comprovar os atrasos e pedir a revisão da decisão judicial.

“Reforço que nunca houve qualquer intenção de agir de forma indevida e que apenas busquei, dentro da lei, assegurar meus direitos diante de um descumprimento”, declarou.

A influenciadora, que atualmente é casada com o jogador Éder Militão, encerrou a nota agradecendo o apoio dos seguidores e destacando seu compromisso com a transparência:

“Agradeço a compreensão e reitero meu compromisso com a verdade e com a resolução harmoniosa dessa situação.”