Sem aliança e com os filhos: Cocielo reaparece após término com Tata

Cocielo reaparece após término com Tata Estaniecki - Foto: Reprodução / Redes sociais

O youtuber Julio Cocielo foi visto publicamente pela primeira vez desde o anúncio do fim de seu casamento com Tata Estaniecki. Sem usar aliança, o influenciador apareceu ao lado dos filhos, Beatriz e Caio, durante uma festa infantil em Barueri, na Grande São Paulo.

O registro foi divulgado pelo portal Leo Dias, que mostrou Cocielo interagindo com a filha mais velha, Beatriz, enquanto acompanhava o evento. O vídeo rapidamente repercutiu entre fãs do casal, que ainda tentam assimilar a separação.

Fim de um casamento de 11 anos

O anúncio do término foi feito por Cocielo na noite de quinta-feira (16/10), em um post nas redes sociais. Ele e Tata estavam juntos há 11 anos e são pais de Beatriz e Caio.

O comunicado pegou os seguidores de surpresa — muitos chegaram a acreditar que se tratava de uma brincadeira do quadro Web Bullying, de Maurício Meirelles, mas o humorista negou qualquer envolvimento com a situação.

Separação confirmada nas redes



Na sexta-feira, 17, Tata compartilhou a publicação do ex-marido e, logo em seguida, ambos removeram os sobrenomes de casados de seus perfis oficiais no Instagram. O gesto confirmou o fim definitivo da relação, que sempre foi acompanhada de perto pelo público nas redes.

Mesmo discretos sobre os motivos da separação, os dois seguem recebendo mensagens de apoio dos fãs, que torcem por um término respeitoso e pela manutenção da convivência familiar em torno dos filhos.