Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Filha de Bolsonaro celebra 15 anos com tema de filme “As Branquelas”

Festa ainda contou com a presença do grupo de oração de Michelle Bolsonaro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/10/2025 - 21:58 h
Festa de 15 anos de Laura Bolsonaro
Festa de 15 anos de Laura Bolsonaro -

A festa de 15 anos de Laura Bolsonaro, filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, teve como tema o filme As Branquelas e contou com a presença do grupo de oração da mãe.

A comemoração aconteceu na casa de Bolsonaro, em Brasília. Em prisão domiciliar desde agosto, o ex-presidente precisou de autorização judicial para realizar o evento e receber visitas além dos advogados e da equipe médica.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O tema escolhido, inspirado na comédia As Branquelas, incluiu um bolo dourado encomendado em uma doceria próxima ao condomínio. A decoração trazia uma montagem com o rosto de Laura no lugar de um dos protagonistas do filme, em que dois policiais se disfarçam de mulheres para resolver um caso.

Leia Também:

Viralizou! Mulher descobre câncer e realiza casamento em 12 horas
Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira após 21 anos
Governo Lula reage após "publicidade" no final de Vale Tudo

Na festa, os convidados deveriam ficar somente até as 18h. Entre os presentes estavam a senadora Damares Alves, a madrinha de Laura, Rosimary Cardoso Cordeiro, e o maquiador Agustin Fernandez.

A defesa de Bolsonaro até chegou a solicitar autorização para que ele passasse o fim de semana na residência, mas o pedido não obteve resposta. Nenhum dos convidados deu entrevista à imprensa.

O grupo de oração de Michelle Bolsonaro também participou da celebração. Entre os integrantes, estavam parlamentares e membros do movimento cristão Legendários de Brasília, voltado para homens e com foco em “resgatar casamentos e mudar vidas”. Damares Alves também integra o grupo.

Nas redes sociais, Michelle parabenizou a filha. “Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar”, escreveu, junto a uma foto antiga da família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Laura Bolsonaro Michele Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Festa de 15 anos de Laura Bolsonaro
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Festa de 15 anos de Laura Bolsonaro
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Festa de 15 anos de Laura Bolsonaro
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Festa de 15 anos de Laura Bolsonaro
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x