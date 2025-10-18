Filha de Bolsonaro celebra 15 anos com tema de filme “As Branquelas”

Festa de 15 anos de Laura Bolsonaro - Foto: Reprodução| Redes sociais

A festa de 15 anos de Laura Bolsonaro, filha mais nova do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, teve como tema o filme As Branquelas e contou com a presença do grupo de oração da mãe.

A comemoração aconteceu na casa de Bolsonaro, em Brasília. Em prisão domiciliar desde agosto, o ex-presidente precisou de autorização judicial para realizar o evento e receber visitas além dos advogados e da equipe médica.

O tema escolhido, inspirado na comédia As Branquelas, incluiu um bolo dourado encomendado em uma doceria próxima ao condomínio. A decoração trazia uma montagem com o rosto de Laura no lugar de um dos protagonistas do filme, em que dois policiais se disfarçam de mulheres para resolver um caso.

Na festa, os convidados deveriam ficar somente até as 18h. Entre os presentes estavam a senadora Damares Alves, a madrinha de Laura, Rosimary Cardoso Cordeiro, e o maquiador Agustin Fernandez.

A defesa de Bolsonaro até chegou a solicitar autorização para que ele passasse o fim de semana na residência, mas o pedido não obteve resposta. Nenhum dos convidados deu entrevista à imprensa.

O grupo de oração de Michelle Bolsonaro também participou da celebração. Entre os integrantes, estavam parlamentares e membros do movimento cristão Legendários de Brasília, voltado para homens e com foco em “resgatar casamentos e mudar vidas”. Damares Alves também integra o grupo.

Nas redes sociais, Michelle parabenizou a filha. “Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar”, escreveu, junto a uma foto antiga da família.