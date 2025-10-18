Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira após 21 anos

Dupla sertaneja anunciou que vai interromper a carreira temporariamente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um dos nomes mais amados da música sertaneja, Jorge e Mateus anunciou que vai interromper a carreira temporariamente. A revelação foi feita durante o programa Viver Sertanejo, apresentado por Daniel, que será exibido neste domingo, 19.

Durante a entrevista, a dupla — que completa 21 anos de parceria em 2026 — explicou que o próximo ano será um período sabático, voltado à família, à composição e ao descanso depois de mais de duas décadas de sucesso ininterrupto.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Um ano pra pensar, viver e compor”

Jorge contou que a decisão veio do desejo de viver com mais calma e presença:

“No próximo ano, faremos 21 anos como dupla e será um ano sabático, pra gente pensar nas novas diretrizes, nos caminhos que deveremos percorrer, compor, fazer música, dar uma curtida nos filhos, poder viajar com eles quando estão de férias”, explicou o cantor.

Mateus completou, destacando o valor de preservar a infância dos filhos:

“Graças a Deus, fazemos questão de colocar eles pra serem crianças, correr”, disse o artista, sorrindo.



Em outro momento do programa, Mateus se emocionou ao lembrar um período delicado de sua vida, quando enfrentou um grave problema no joelho que o levou a cinco cirurgias.



“Na terceira vez, minha mãe me disse: ‘Quando estiver fraco, imagine Jesus e a Santa Maria do seu lado’. E eu consegui enxergá-los”, contou, destacando a força da fé em sua recuperação.

Do churrasco à consagração internacional

A conversa também trouxe momentos de nostalgia. Jorge e Mateus relembraram o início simples da parceria, que começou em um churrasco entre amigos e teve como primeiro “palco” a garagem da casa de Mateus, onde gravaram as primeiras músicas.

Os dois se conheceram ainda adolescentes, em um festival de música, quando cantavam outros estilos de forma individual. Daquela amizade nasceu uma trajetória que os levou dos bares de Goiás a palcos icônicos, como o Royal Albert Hall, em Londres.

Música, emoção e despedida temporária

Além da entrevista, o programa exibe apresentações ao vivo da dupla, incluindo os sucessos “A Hora é Agora” e “Sosseguei”, interpretada ao lado de Daniel.

A participação de Jorge e Mateus continua no domingo seguinte, dia 26, e deve marcar o início da pausa anunciada pela dupla no fim de 2024, durante a turnê comemorativa de 20 anos de carreira.