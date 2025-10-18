Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira após 21 anos

Dupla revela que 2026 será um “ano sabático” para repensar rumos e aproveitar mais a família

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

18/10/2025 - 19:48 h | Atualizada em 18/10/2025 - 21:09
Dupla sertaneja anunciou que vai interromper a carreira temporariamente
Dupla sertaneja anunciou que vai interromper a carreira temporariamente -

Um dos nomes mais amados da música sertaneja, Jorge e Mateus anunciou que vai interromper a carreira temporariamente. A revelação foi feita durante o programa Viver Sertanejo, apresentado por Daniel, que será exibido neste domingo, 19.

Durante a entrevista, a dupla — que completa 21 anos de parceria em 2026 — explicou que o próximo ano será um período sabático, voltado à família, à composição e ao descanso depois de mais de duas décadas de sucesso ininterrupto.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Um ano pra pensar, viver e compor”

Jorge contou que a decisão veio do desejo de viver com mais calma e presença:

“No próximo ano, faremos 21 anos como dupla e será um ano sabático, pra gente pensar nas novas diretrizes, nos caminhos que deveremos percorrer, compor, fazer música, dar uma curtida nos filhos, poder viajar com eles quando estão de férias”, explicou o cantor.

Mateus completou, destacando o valor de preservar a infância dos filhos:

Leia Também:

Governo Lula reage após "publicidade" no final de Vale Tudo
Gracyanne Barbosa volta ao hospital após assalto: “Muita dor"
É oficial! Tata Estaniecki confirma o fim do casamento com Cocielo
Zé Felipe se pronuncia após grave acidente de carro sofrido por amigo

“Graças a Deus, fazemos questão de colocar eles pra serem crianças, correr”, disse o artista, sorrindo.

Em outro momento do programa, Mateus se emocionou ao lembrar um período delicado de sua vida, quando enfrentou um grave problema no joelho que o levou a cinco cirurgias.

“Na terceira vez, minha mãe me disse: ‘Quando estiver fraco, imagine Jesus e a Santa Maria do seu lado’. E eu consegui enxergá-los”, contou, destacando a força da fé em sua recuperação.

Do churrasco à consagração internacional

A conversa também trouxe momentos de nostalgia. Jorge e Mateus relembraram o início simples da parceria, que começou em um churrasco entre amigos e teve como primeiro “palco” a garagem da casa de Mateus, onde gravaram as primeiras músicas.

Os dois se conheceram ainda adolescentes, em um festival de música, quando cantavam outros estilos de forma individual. Daquela amizade nasceu uma trajetória que os levou dos bares de Goiás a palcos icônicos, como o Royal Albert Hall, em Londres.

Música, emoção e despedida temporária

Além da entrevista, o programa exibe apresentações ao vivo da dupla, incluindo os sucessos “A Hora é Agora” e “Sosseguei”, interpretada ao lado de Daniel.

A participação de Jorge e Mateus continua no domingo seguinte, dia 26, e deve marcar o início da pausa anunciada pela dupla no fim de 2024, durante a turnê comemorativa de 20 anos de carreira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dupla sertaneja anunciou que vai interromper a carreira temporariamente
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Dupla sertaneja anunciou que vai interromper a carreira temporariamente
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Dupla sertaneja anunciou que vai interromper a carreira temporariamente
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Dupla sertaneja anunciou que vai interromper a carreira temporariamente
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x