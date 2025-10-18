Menu
SUSTO!

Zé Felipe se pronuncia após grave acidente de carro sofrido por amigo

Cantor usou stories do Instagram, na sexta-feira, 17, para se manifestar

18/10/2025 - 17:19 h | Atualizada em 18/10/2025 - 18:04
Cantor Zé Felipe ao lado do amigo e assessor João Victor Cocá
Cantor Zé Felipe ao lado do amigo e assessor João Victor Cocá -

O cantor Zé Felipe se manifestou via stories do Instagram, na sexta-feira, 17, após o assessor e amigo, João Victor Cocá, sofrer um grave acidente de carro, em Goiânia, na madrugada do mesmo dia.

Nas redes sociais, o próprio João Victor chegou a postar fotos da frente do veículo, que ficou completamente destruído após uma colisão frontal. Apesar de não ter dado detalhes sobre o ocorrido, ele procurou tranquilizar os seguidores.

“Queria dizer que tá tudo bem por aqui, na medida do possível [...] muito ruim tudo o que aconteceu, mas é um livramento também, Deus tá no controle e é isso. Foi um livramento do caramba [...] Não sei nem o que falar. Tá tudo bem, pra quem tá mandando mensagem preocupado”, disse o rapaz.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, antes do acidente, na noite de quinta-feira, 16, João Victor publicou uma série de stories no Instagram em que aparece em um restaurante da capital goiana ao lado de amigos. Nas imagens, é possível ver que o amigo de Zé Felipe consumiu bebida alcoólica.

Em outro vídeo, João Victor agradeceu o carinho de um “fã” que, segundo ele, o ajudou após o acidente. Ele pediu que o jovem entrasse em contato com ele para ganhar um “presente” pela ajuda prestada.

Reação de Zé Felipe

Já em seu perfil na rede social, Zé Felipe relatou ter acordado assustado com a notícia. “Nosso gordinho sofreu um acidente [...] Kelly, que trabalha lá em casa, hoje entrou no quarto dele meio olhando...”, iniciou.

“Eu acordei assustado, né, porque todo mundo tava mandando mensagem: ‘O que aconteceu? João Victor, João Victor!’. Eu perguntei: ‘Kelly, você viu ele lá? Como que tá?’. Ela disse: ‘Ué, só a cabeça dele que tá um pouco inchada, mas ele parece estar bem, tá roncando'”, completou o cantor.

x