Aprovou! Poliana Rocha posta foto de Zé Felipe e Ana Castela

Poliana deixou claro que aprova o romance - Foto: Reprodução | Instagram

Poliana Rocha não escondeu sua aprovação a nova nora, a cantora Ana Castela. Mãe do cantor Zé Felipe, a influenciadora compartilhou um registro em seu perfil do Instagram, onde o filho aparece ao lado da “boiadeira” em um carro.

A esposa do cantor Leonardo ainda marcou os perfis oficiais dos artistas e colocou um emoji de mão para cima agradecendo pela segurança do casal, que protagonizou um beijão esta semana durante o programa ‘Domingo Legal’, do SBT.

Ana e Zé juntos | Foto: Reprodução | Instagram

O que chama atenção é que o post foi feito um dia após sua ex-nora, a influenciadora Virginia Fonseca, posar com a mãe do jogador Vini Jr. A loira convidou sua futura sogra para acompanhar o ensaio técnico dela para desfilar como Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio.

Relação de Ana Castela e Poliana

Recentemente, Ana falou sobre sua relação com os sogros, alegando que se dá muito bem com eles, pois possui os mesmos gostos que Leonardo e foi muito bem recebida por Poliana.

“[O encontro com Leonardo] Foi maravilhoso! A primeira vez que eu vi o Léo, já bateu. O Léo é muito gente como a gente, e não tem frescura! Na hora que eu cheguei na casa dele, ele já me serviu tomate com sal”, afirmou, em entrevista ao ‘Metrópoles’.

“Foi muito legal, a vibe bateu. A Poli também é maravilhosa, uma pessoa muito querida. É uma casa que, quando você vai, tem vontade de voltar mais vezes”, concluiu.