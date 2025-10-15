Menu
DE VOLTA?

Suzana Alves surge como tiazinha após 20 anos

A famosa compartilhou um registro com as vestimentas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/10/2025 - 21:21 h
Suzana Alves em sua nova versão
Suzana Alves em sua nova versão -

Suzana Alves surpreendeu os fãs ao relembrar a época em que trabalhava como Tiazinha, personagem que fez sucesso no Brasil na década de 90. A atriz compartilhou um registro feito por Inteligência Artificial em seu perfil do Instagram, onde aparece abraçando sua versão anterior.

“Abracei o meu passado… e encontrei o propósito que Deus escondia nele. A mulher que um dia foi personagem… hoje é testemunho vivo do amor de Deus. Abraçar quem fui é o milagre da cura que só Deus pode fazer”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Suzana Alves (@suzanaalvesoficial)

A famosa ainda acrescentou que a religião a salvou. “Quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, até o que foi dor se transforma em graça e redenção. E você já ressignificou a sua história?”, concluiu.

Da Chapada para o mundo: modelo baiana estreia na Victoria's Secret
Namorando? Wanessa Camargo abre o jogo sobre relação com ator global
Sugar Daddy? Ex-Pânico assume relacionamento com mulher 17 anos mais nova

Vale lembrar que Suzana confessou que adquiriu problemas psicológicos na época em que dava vida a personagem. Ela afirmou que sofria crises de ansiedade e precisou de tratamento.

