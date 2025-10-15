Namorando? Wanessa Camargo abre o jogo sobre relação com ator global

A famosa foi apontada como affair do jogador - Foto: Reprodução | Instagram

Wanessa Camargo quebrou o silêncio e se pronunciou sobre seu relacionamento com Allan Souza Lima. A cantora falou sobre os boatos de namoro envolvendo ela e o ator global, reforçando que eles são apenas bons amigos.

“Não, a gente é só amigo”, disse ela, em entrevista ao portal LeoDias, sem dar muitos detalhes sobre a relação com o artista, que já namorou a ex-BBB Rafa Kalimann.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A filha de Zezé Di Camargo ainda contou que possui uma boa relação com todos os colegas do quadro ‘Dança Dos Famosos’. “A gente sai muito, a gente se encontra, a gente vai no hotel um do outro, a gente faz resenha, a gente já saiu todo mundo, às vezes um grupinho aqui, um grupinho ali”, afirmou.

“São pessoas muito incríveis, muito especiais e é isso. E eu tô aproveitando a dança também para me permitir também me divertir e viver coisas que eu não vinha vivendo”, completou.