CONTOU TUDO

Namorando? Wanessa Camargo abre o jogo sobre relação com ator global

A cantora foi apontada como affair do artista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/10/2025 - 17:56 h
A famosa foi apontada como affair do jogador -

Wanessa Camargo quebrou o silêncio e se pronunciou sobre seu relacionamento com Allan Souza Lima. A cantora falou sobre os boatos de namoro envolvendo ela e o ator global, reforçando que eles são apenas bons amigos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Allan Souza Lima (@allansouzalima)

“Não, a gente é só amigo”, disse ela, em entrevista ao portal LeoDias, sem dar muitos detalhes sobre a relação com o artista, que já namorou a ex-BBB Rafa Kalimann.

A filha de Zezé Di Camargo ainda contou que possui uma boa relação com todos os colegas do quadro ‘Dança Dos Famosos’. “A gente sai muito, a gente se encontra, a gente vai no hotel um do outro, a gente faz resenha, a gente já saiu todo mundo, às vezes um grupinho aqui, um grupinho ali”, afirmou.

“São pessoas muito incríveis, muito especiais e é isso. E eu tô aproveitando a dança também para me permitir também me divertir e viver coisas que eu não vinha vivendo”, completou.

Allan Souza Lima Ator global wanessa camargo

A tarde play
Play

Bahia é "excluído" da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete "muita música boa"

Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

