VÍDEO

Zezé Di Camargo pede anistia para presos do 8 de Janeiro; veja

Vídeo do momento viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/10/2025 - 11:36 h
Zezé Di Camargo se envolveu em uma polêmica
Zezé Di Camargo se envolveu em uma polêmica -

O cantor Zezé Di Camargo se envolveu em uma polêmica na última segunda-feira, 13, durante show no Festival do Camarão, em Porto Belo, e a situação viralizou nas redes sociais.

O artista recebeu no palco um fã com uma camiseta com os dizeres “Anistia já, presos 8 de Janeiro” e não hesitou em levantá-la diante da plateia. A atitude provocou aplausos e gritos de apoio do público.

A frase faz referência aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando pessoas invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes em Brasília.

Nas redes sociais, o vídeo provocou reações diversas entre os internautas. “Esse sertanejinho mequetrefe deveria ter vergonha de fazer isso”, disparou uma pessoa. “Cantor que não usa dinheiro público para fazer militância! Esse tem caráter e merece nosso respeito”, disse outro.

Assista ao vídeo:

Tags:

Zezé Di Camargo

