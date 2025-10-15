Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Saiba quem é Danilo César, o padre que ironizou a fé de Preta Gil

Religioso virou alvo de um processo movido por Gilberto Gil após declarações ofensivas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/10/2025 - 15:51 h
Família acusou o religioso de intolerância religiosa e racismo religioso
Gilberto Gil tomou uma decisão que repercutiu nas redes sociais ao mover um processo contra o padre Danilo Cesar. A família acusou o religioso de intolerância religiosa e racismo religioso, após ele fazer comentários ofensivos sobre a religião de Preta Gil, filha do cantor.

Caso ocorreu durante uma transmissão ao vivo no YouTube da Paróquia de Areial. Na ocasião, o padre ironizou a fé da artista, que era adepta do candomblé, e fez declarações que geraram revolta entre internautas e entidades religiosas.

“Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás... Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse ele durante a transmissão.

A irmã de Preta, Bela Gil, foi uma das primeiras a se manifestar nas redes sociais, classificando a atitude do padre como “desrespeitosa”.

A Associação Cultural de Umbanda, Candomblé e Jurema Mãe Anália Maria de Souza também publicou uma Nota de Repúdio, denunciando o discurso do religioso como uma expressão de “ódio e preconceito”.

Quem é o padre?

O padre Danilo Cesar é formado em Filosofia e Teologia e atua na Paróquia de São José, em Areial, na Paraíba.

A família de Gilberto Gil ingressou na Justiça pedindo uma indenização de R$ 370 mil por danos morais.

