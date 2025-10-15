Menu
Ouvir

Sugar Daddy? Ex-Pânico assume relacionamento com mulher 17 anos mais nova

Humorista iniciou novo relacionamento após 18 anos de casado

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

15/10/2025 - 16:17 h
Márvio Lúcio e Aline Miroski
Márvio Lúcio e Aline Miroski -

O ex-participante do programa Pânico, Márvio Lúcio, anunciou seu relacionamento com a nutricionista Aline Miroski, 17 anos mais jovem. O casal tem compartilhado seus momentos a dois nas redes sociais; no Instagram do humorista é possível encontrar registros de viagens e outros momentos juntos, acompanhados de trocas de declarações.

O novo relacionamento do comediante, também conhecido como Carioca, marca uma nova fase em sua vida. Márvio foi casado por 18 anos com a nutricionista Paola Machado, e o casamento chegou ao fim no início de 2024.

Carioca abriu o coração sobre seu relacionamento com Aline no podcast Ticaracaticast. Em um episódio apresentado pelo comediante e o humorista Bola, Márvio falou como foi conquistado pela nutricionista. “Ela se destacou pela maturidade. É 17 anos mais nova, mas me surpreendeu. Eu achava que isso não ia mais acontecer. Já estava, tipo, solteirão convicto”, declarou.

Segundo o apresentador, a diferença de idade não é um problema; o relacionamento é moldado pelo companheirismo e afinidade do casal. Apesar dos holofotes indesejados por conta da idade, o casal tem mostrado que sintonia, respeito e cumplicidade são os fatores principais para que um relacionamento dê certo.

Outro fator que surpreendeu o público é a forma como Márvio tem lidado com o novo relacionamento, após viver quase duas décadas ao lado de Paola Machado, mostrando uma nova fase feliz, madura e natural durante esse recomeço.

x