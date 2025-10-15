João Gomes aparece soltinho ao lado da esposa em jantar: “Tá Bebinho”

João Gomes jantou com a esposa Ary Mirelle - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor João Gomes divertiu o público nas redes sociais ao aparecer em um momento de descontração com a esposa Ary Mirelle na noite de terça-feira, 14. O casal resolveu relaxar com um jantar regado a vinho e cerveja. Depois disso, o artista ficou soltinho ao lado da amada.

Segundo Ary, a ideia era que ela ficasse bêbada, mas o resultado foi outro. “Eu vou fingir que tô bom, se liga”, brincou João, aos risos. “Tá bebinho, galera”, respondeu Ary. “Meu cabelo se acabou, meu Deus”, completou o cantor.

Rindo bastante, a esposa do artista explicou o que aconteceu. “A tática era me deixar bêbada. Agora eu tô com o olho vermelho, amor. Mas tu tá mais bêbado!”, contou.

Na sequência, João continuou: “Tá parecendo até que você fumou maconha”. A influenciadora logo se defendeu: “É mentira! Fui comer pimenta achando que era carne, aí fiquei com o olho vermelho. Mas tá tudo bem”.

Depois, João ainda aumentou o som durante o jantar e deixou Ary sem paciência. “Aí quando ver uma cama vai dormir tanto”, disse. O casal terminou a noite aos risos.