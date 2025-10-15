Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESCONTRAÇÃO

João Gomes aparece soltinho ao lado da esposa em jantar: “Tá Bebinho”

João resolveu relaxar com um jantar regado a vinho e cerveja com a amada

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/10/2025 - 8:44 h
João Gomes jantou com a esposa Ary Mirelle
João Gomes jantou com a esposa Ary Mirelle -

O cantor João Gomes divertiu o público nas redes sociais ao aparecer em um momento de descontração com a esposa Ary Mirelle na noite de terça-feira, 14. O casal resolveu relaxar com um jantar regado a vinho e cerveja. Depois disso, o artista ficou soltinho ao lado da amada.

Segundo Ary, a ideia era que ela ficasse bêbada, mas o resultado foi outro. “Eu vou fingir que tô bom, se liga”, brincou João, aos risos. “Tá bebinho, galera”, respondeu Ary. “Meu cabelo se acabou, meu Deus”, completou o cantor.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
João Gomes
João Gomes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Leia Também:

João Gomes se emociona ao ver professora que o alfabetizou na plateia de show
Prefeita que detonou João Gomes faz novo pronunciamento após críticas
Prefeita detona João Gomes após ele cancelar show por parto da esposa

Rindo bastante, a esposa do artista explicou o que aconteceu. “A tática era me deixar bêbada. Agora eu tô com o olho vermelho, amor. Mas tu tá mais bêbado!”, contou.

Na sequência, João continuou: “Tá parecendo até que você fumou maconha”. A influenciadora logo se defendeu: “É mentira! Fui comer pimenta achando que era carne, aí fiquei com o olho vermelho. Mas tá tudo bem”.

Depois, João ainda aumentou o som durante o jantar e deixou Ary sem paciência. “Aí quando ver uma cama vai dormir tanto”, disse. O casal terminou a noite aos risos.

João Gomes
João Gomes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

João Gomes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Gomes jantou com a esposa Ary Mirelle
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

João Gomes jantou com a esposa Ary Mirelle
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

João Gomes jantou com a esposa Ary Mirelle
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

João Gomes jantou com a esposa Ary Mirelle
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x