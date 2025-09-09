VIRALIZOU
Prefeita que detonou João Gomes faz novo pronunciamento após críticas
Gestora havia criticado o cancelamento de um show de João Gomes
Por Edvaldo Sales
A prefeita de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Viviane Pena, decidiu se pronunciar após detonar o cantor João Gomes no fim de semana. Ela criticou o cancelamento de um show do artista devido ao nascimento de seu filho caçula, Joaquim.
Na segunda-feira, 8, a gestora disse que sua fala foi interpretada de forma errada. “Estou passando aqui para um esclarecimento muito importante: é que um vídeo meu, de um momento em que eu recebia as autoridades que vieram prestigiar o 30º Festival da Cachaça, acabou gerando algumas interpretações erradas e eu faço questão de conversar com vocês sobre isso”, iniciou, em um vídeo publicado no Instagram.
“Quero que fique muito claro: o meu respeito, a minha compreensão e a minha torcida são totais para o João Gomes e sua esposa. Esse é um momento sagrado, único, o nascimento de um filho. Desejo toda saúde e felicidade para eles e para o Joaquim”, seguiu.
A prefeita afirmou que, “como mulher e mãe, jamais criticaria a decisão de alguém de estar com sua família num momento como esse”. “A minha fala ali era sobre a questão logística. O aviso do cancelamento veio muito em cima da hora, isso dificultou demais que a gente conseguisse um substituto à altura para que a festa continuasse no mesmo ritmo”, explicou.
“Minha única preocupação, e eu sempre repito isso, é oferecer o melhor para o nosso povo. Essa festa foi feita com muito carinho, pensando em cada um de vocês! Então, quero que saibam que meu compromisso é com a transparência e a alegria da nossa gente”, disse.
Não há crítica a João Gomes ou a sua família. Mas, sim, uma pontuação sobre a organização de um evento, onde é minha responsabilidade como prefeita.
Assista ao pronunciamento completo:
