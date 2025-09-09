Prefeita que detonou João Gomes faz novo pronunciamento após críticas

João Gomes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prefeita de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Viviane Pena, decidiu se pronunciar após detonar o cantor João Gomes no fim de semana. Ela criticou o cancelamento de um show do artista devido ao nascimento de seu filho caçula, Joaquim.

Na segunda-feira, 8, a gestora disse que sua fala foi interpretada de forma errada. “Estou passando aqui para um esclarecimento muito importante: é que um vídeo meu, de um momento em que eu recebia as autoridades que vieram prestigiar o 30º Festival da Cachaça, acabou gerando algumas interpretações erradas e eu faço questão de conversar com vocês sobre isso”, iniciou, em um vídeo publicado no Instagram.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quero que fique muito claro: o meu respeito, a minha compreensão e a minha torcida são totais para o João Gomes e sua esposa. Esse é um momento sagrado, único, o nascimento de um filho. Desejo toda saúde e felicidade para eles e para o Joaquim”, seguiu.

A prefeita afirmou que, “como mulher e mãe, jamais criticaria a decisão de alguém de estar com sua família num momento como esse”. “A minha fala ali era sobre a questão logística. O aviso do cancelamento veio muito em cima da hora, isso dificultou demais que a gente conseguisse um substituto à altura para que a festa continuasse no mesmo ritmo”, explicou.

“Minha única preocupação, e eu sempre repito isso, é oferecer o melhor para o nosso povo. Essa festa foi feita com muito carinho, pensando em cada um de vocês! Então, quero que saibam que meu compromisso é com a transparência e a alegria da nossa gente”, disse.

Não há crítica a João Gomes ou a sua família. Mas, sim, uma pontuação sobre a organização de um evento, onde é minha responsabilidade como prefeita. Viviane Pena - prefeita de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais