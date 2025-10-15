Instagram vai adotar mudança radical em breve

Instagram vai passar por uma mudança em breve - Foto: Pixabay

O Instagram vai passar por uma mudança em breve. Isso porque a Meta está trabalhando em uma renovação nas contas de criança de até 13 anos, com uma funcionalidade padrão que limita conteúdo baseado no que é apropriado para um filme para menores de 13 anos baseado no sistema de classificação indicativa de Hollywood.

“Adolescentes menores de 18 anos serão automaticamente colocados em uma configuração atualizada para maiores de 13 anos e não poderão optar por não participar sem a permissão dos pais”, anunciou a empresa.

Os pais que preferem controles extras também podem escolher uma nova configuração mais rigorosa, e o Instagram afirmou que está oferecendo novas maneiras de compartilhar feedback.

“Convidamos milhares de pais em todo o mundo para compartilhar seus feedbacks conosco, nos ajudando a moldar essas mudanças e garantir que nossos esforços estejam alinhados com suas expectativas”, destacou a Meta.

De acordo com a empresa, a mudança é um update mais significativo para as Contas de Adolescentes que introduziu no ano passado. Também foi dito que ela está utilizando tecnologia de previsão automática de idade para colocar adolescentes sob certas proteções de conteúdo, mesmo que afirmem ser adultos, algo que é comum.

“Assim como você pode ver algum conteúdo sugestivo ou ouvir linguagem forte em um filme para maiores de 13 anos, os adolescentes podem ocasionalmente ver algo assim no Instagram – mas continuaremos fazendo tudo o que pudermos para tornar esses casos o mais raros possível”, pontuou.

A Meta seguiu: “Reconhecemos que nenhum sistema é perfeito e estamos comprometidos em melhorar ao longo do tempo. Esperamos que esta atualização tranquilize os pais de que estamos trabalhando para mostrar aos adolescentes conteúdo seguro e apropriado para a idade no Instagram por padrão, ao mesmo tempo em que oferecemos a eles mais maneiras de moldar a experiência de seus filhos adolescentes”.

“Embora existam diferenças entre filmes e mídias sociais, fizemos essas mudanças para que as experiências dos adolescentes no ambiente para maiores de 13 anos sejam mais próximas do equivalente no Instagram de assistir a um filme para maiores de 13 anos”, finalizou.