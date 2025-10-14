TECNOLOGIA
Antena Starlink Mini chega ao menor preço no Brasil; confira detalhes
O kit inclui antena com roteador embutido, fonte de energia e cabos para instalação
Por Victoria Isabel
A antena Starlink Mini, solução de internet via satélite da SpaceX, empresa liderada por Elon Musk, está disponível no Brasil pelo menor valor já registrado no varejo. O kit, que inclui antena com roteador embutido, fonte de energia e cabos para instalação, pode ser adquirido a partir de R$ 799.
O preço representa uma queda significativa em relação aos valores anteriores, que variavam entre R$ 1.400 e R$ 1.800 desde o lançamento do modelo Mini no país.
Além do custo do kit, o uso da Starlink exige uma assinatura mensal, com planos a partir de R$ 184. A instalação é simples e pode ser feita pelo próprio usuário, bastando posicionar a antena com visão direta para o céu, conectar à energia e seguir o passo a passo no aplicativo oficial.
Modelo Mini
O modelo Mini possui design compacto e leve, sendo ideal tanto para uso fixo em residências quanto em viagens e acampamentos. Ele também é compatível com o plano “Roam”, que permite levar o sinal para diferentes localidades, algo que provedores convencionais não oferecem. O preço promocional de R$ 799 é o menor registrado até o momento.
