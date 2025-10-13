Whatsapp apresenta novo recurso com IA para resumir longas conversas

WhatsApp lança função de resumo de conversas longas - Foto: Divulgação

O WhatsApp apresentou, nesta segunda-feira, 13, o novo recurso de “Resumo de Mensagens”, que sintetiza os principais tópicos de uma longa conversa. A ferramenta utiliza a Meta AI, inteligência artificial (IA) da empresa criadora do aplicativo, a Meta, para identificar os pontos mais importantes das conversas separá-los em tópicos.

A nova ferramenta está sendo lançada gradualmente já em português para usuários no Brasil. Por mais que a nova função consiga resumir as conversas, a Meta garante que a empresa não tem acesso ao conteúdo presente nela.

Entenda como funciona o “Resumo de mensagens”

Para ver os principais pontos de um chat com várias mensagens, basta clicar em “Resumir em privado”, na notificação mostrada ao lado da data das mensagens. Vale ressaltar que em conversas com muitas mensagens não lidas, o próprio aplicativo sugere que a função seja utilizada.

O “Resumo de mensagens” utiliza uma tecnologia de processamento privado para que a Meta AI possa criar um compilado das mensagens sem que a empresa ou o WhatsApp tenha acesso às conversas.

Com isso, somente o dono da conta pode ler as versões resumidas das mensagens. Somado a isso, ninguém mais da conversa, ou do grupo, pode ver que as mensagens foram resumidas. De acordo com a empresa, “isso significa que sua privacidade está protegida o tempo todo”.

Para garantir uma segurança a mais ao usuário, o recurso é desativado como padrão, logo é de preferência do usuário se a ferramenta será utilizada ou não.

O “Resumo de mensagens” é seguro?

Todas as tarefas são feitas em um processo criptografado, ou seja, os dados não são arquivados após a conclusão dos resumos. Logo, a ferramenta funciona em várias etapas para que a segurança plena seja garantida.