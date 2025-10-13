Serviço de streaming da Apple faz mudança que pode confundir seus usuários

Apple TV+ muda de nome e pode confundir o público - Foto: Divulgação | Apple

A Apple, empresa de tecnologia, mudou o nome de sua plataforma de streaming. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 13, por meio de comunicado em seu site. Agora, a plataforma será chamada somente de “Apple TV”, e nao mais Apple TV+

O anúncio foi feito de forma discreta, em um texto que divulgava a chegada de “F1: O filme” em seu catálogo. O anúncio dizia que "Apple TV+ agora é simplesmente Apple TV, com uma identidade nova vibrante", diz o texto, sem qualquer informação adicional.

A mudança não era esperada, visto que os sites da empresa que listam a plataforma ainda não alteraram a nomenclatura.

Futuro da Apple TV

Lançado em 2019, o Apple TV + chegou ao mercado com uma proposta diferente de seus concorrentes, ao invés de catálogos lotados de obras, o serviço da Apple preferiu seguir com uma coletânea reduzida, focada em produções originais ou financiadas em parcerias com outros estúdios.

Até então, o serviço é um dos poucos do mercado que não apresenta planos de assinatura que variam em qualidade ou envolvem algum tipo de anúncio. Com a mudança, agora a marca tem três produtos diferentes com o mesmo nome.

Plataforma de streaming, anteriormente chamada de Apple TV+;

TV box para transmissão de conteúdos, que já ganhou várias gerações e atualmente transmite conteúdos em 4K;

Aplicativo Apple TV, que roda em vários aparelhos (inclusive de marcas que não são a Apple) e serve como uma central de organização de conteúdos.

O anúncio reduzido e a possível confusão faz com que outras mudanças sejam feitas em breve.

Preços

Atualmente a Apple TV +, agora somente Apple TV custa R$ 29,90 mensais no Brasil, porém a assinatura permite que o usuário tenha um período de teste de uma semana.