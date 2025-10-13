Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Serviço de streaming da Apple faz mudança que pode confundir seus usuários

Alteração foi comunicada de forma discreta em comunicado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/10/2025 - 17:45 h | Atualizada em 13/10/2025 - 18:26
Apple TV+ muda de nome e pode confundir o público
Apple TV+ muda de nome e pode confundir o público -

A Apple, empresa de tecnologia, mudou o nome de sua plataforma de streaming. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 13, por meio de comunicado em seu site. Agora, a plataforma será chamada somente de “Apple TV”, e nao mais Apple TV+

O anúncio foi feito de forma discreta, em um texto que divulgava a chegada de “F1: O filme” em seu catálogo. O anúncio dizia que "Apple TV+ agora é simplesmente Apple TV, com uma identidade nova vibrante", diz o texto, sem qualquer informação adicional.

A mudança não era esperada, visto que os sites da empresa que listam a plataforma ainda não alteraram a nomenclatura.

Futuro da Apple TV

Lançado em 2019, o Apple TV + chegou ao mercado com uma proposta diferente de seus concorrentes, ao invés de catálogos lotados de obras, o serviço da Apple preferiu seguir com uma coletânea reduzida, focada em produções originais ou financiadas em parcerias com outros estúdios.

Whatsapp apresenta novo recurso com IA para resumir longas conversas
Novo vírus ataca WhatsApp Web e rouba senhas bancárias no Brasil
Apple é investigada por utilizar a Siri para gravar conversas

Até então, o serviço é um dos poucos do mercado que não apresenta planos de assinatura que variam em qualidade ou envolvem algum tipo de anúncio. Com a mudança, agora a marca tem três produtos diferentes com o mesmo nome.

  • Plataforma de streaming, anteriormente chamada de Apple TV+;
  • TV box para transmissão de conteúdos, que já ganhou várias gerações e atualmente transmite conteúdos em 4K;
  • Aplicativo Apple TV, que roda em vários aparelhos (inclusive de marcas que não são a Apple) e serve como uma central de organização de conteúdos.

O anúncio reduzido e a possível confusão faz com que outras mudanças sejam feitas em breve.

Preços

Atualmente a Apple TV +, agora somente Apple TV custa R$ 29,90 mensais no Brasil, porém a assinatura permite que o usuário tenha um período de teste de uma semana.

