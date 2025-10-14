Menu
TECNOLOGIA

Netflix e Spotify fecham parceria envolvendo podcasts

Gigantes do audiovisual firmam parceria para compartilhamento de conteúdo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/10/2025 - 18:50 h
Spotify e Netflix firmam parceria sobre podcasts
Spotify e Netflix firmam parceria sobre podcasts -

O Spotify anunciou que firmou uma parceria com a Netflix para levar seus principais podcasts ao grande público do serviço de streaming, o anúncio foi feito nesta terça-feira, 14, pelas duas empresas.

Os podcasts por vídeo, conhecidos como videocasts do aplicativo de mídias de áudio, serão exibidos no catálogo da gigante dos streamings.

Programas que estarão inclusos

Atualmente, a parceria vale somente para contas dos Estados Unidos, mas isto é um ponto que será expandido com o passar do tempo.

Séries produzidas pelos produtores The Ringer e Spotify Studios, incluindo "The Bill Simmons Podcast", passarão a ser publicadas simultaneamente nas duas plataformas.

Atualmente seus episódios são publicados tanto no Spotify quanto no Youtube, mas com a parceria, o Youtube abre passagem para a Netflix e fica somente para postagens dos chamados cortes, momentos específicos da conversa.

Outros programas que serão inclusos são:

  • "The Zach Lowe Show”;
  • "The Rewatchables";
  • "Conspiracy Theories";
  • "The Big Picture"

"De cultura pop e estilo de vida a true crime e esportes, essa seleção curada de videopodcasts traz novas vozes e perspectivas à Netflix", afirmou Lauren Smith, vice-presidente de Licenciamento de Conteúdo e Estratégia de Programação da Netflix, em comunicado.

x