Netflix e Spotify fecham parceria envolvendo podcasts
Gigantes do audiovisual firmam parceria para compartilhamento de conteúdo
O Spotify anunciou que firmou uma parceria com a Netflix para levar seus principais podcasts ao grande público do serviço de streaming, o anúncio foi feito nesta terça-feira, 14, pelas duas empresas.
Os podcasts por vídeo, conhecidos como videocasts do aplicativo de mídias de áudio, serão exibidos no catálogo da gigante dos streamings.
Programas que estarão inclusos
Atualmente, a parceria vale somente para contas dos Estados Unidos, mas isto é um ponto que será expandido com o passar do tempo.
Séries produzidas pelos produtores The Ringer e Spotify Studios, incluindo "The Bill Simmons Podcast", passarão a ser publicadas simultaneamente nas duas plataformas.
Atualmente seus episódios são publicados tanto no Spotify quanto no Youtube, mas com a parceria, o Youtube abre passagem para a Netflix e fica somente para postagens dos chamados cortes, momentos específicos da conversa.
Outros programas que serão inclusos são:
- "The Zach Lowe Show”;
- "The Rewatchables";
- "Conspiracy Theories";
- "The Big Picture"
"De cultura pop e estilo de vida a true crime e esportes, essa seleção curada de videopodcasts traz novas vozes e perspectivas à Netflix", afirmou Lauren Smith, vice-presidente de Licenciamento de Conteúdo e Estratégia de Programação da Netflix, em comunicado.
