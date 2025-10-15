SUCSSO MUNDIAL
Da Chapada para o mundo: modelo baiana estreia na Victoria's Secret
A modelo fará sua estreia como uma angel da famosa marca de lingeries
Por Franciely Gomes
Mais uma modelo baiana entrou no time de angels da Victoria’s Secret este ano. Após o sucesso de Adriana Lima, Daiane Sodré fez sua estreia no desfile da famosa marca de lingeries, que aconteceu nesta quarta-feira, 15, em Nova York, nos Estados Unidos.
Nascida em Baixa Grande, na Chapada Diamantina, Sodré tem 32 anos e é a filha caçula de 13 irmãos. A morena iniciou sua carreira em 2011, ao participar de uma seleção de talentos em Salvador, capital da Bahia.
Atualmente, ela mora em Nova York e já trabalhou com grandes marcas como Alo, Maybelline, Wella e Ralph Lauren. Daiane também já foi apontada como affair do cantor e ator Joe Jonas, mas não confirmou o romance.
Com mais de 720 mil seguidores em seu perfil do Instagram, a modelo também é embaixadora de duas organizações sem fins lucrativos: a ‘Delivering Good’, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social e a ‘Love Together Brasil’, que atua para acabar com a sede no sertão do Nordeste.
