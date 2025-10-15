Davi Brito discute com apresentador durante programa ao vivo

O ex-BBB deu o que falar nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito protagonizou uma confusão durante sua participação no programa ‘Fofocalizando’, do SBT. O campeão do BBB 24 discutiu com o apresentador Matheus Baldi durante a transmissão ao vivo da atração.

O ganhou uma resposta acalorada ao revelar que se arrependeu de torcer para o baiano no reality show da TV Globo. “Vou te falar uma coisa. Mas é isso, tipo assim, Matheus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui para agradar você e ninguém, eu tô aqui para viver a minha vida”, disse ele.

“Você é um expectador, vê meus conteúdos, se você gosta ou não gosta, não me importa, é um problema que você tem que levar para a sua vida”, completou Davi, deixando todos os outros apresentadores chocados com a resposta.

Entretanto, Baldi não se intimidou com o famoso e retrucou: “Você está certo, não interferiu em nada na minha vida, bobo foi quem ficou votando em você na internet para que você ganhasse o programa, eu nunca gastei o meu tempo. Eu ganhei foi dinheiro falando de você”.

MEU DEUS! Davi Brito da fecho em Matheus Baldi após o apresentador revelar decepção com o Ex-BBB após fim do programa.



O registro da discussão acabou viralizando nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. “Vocês precisam entender que a diferença entre o maluco do centro e o Davi Brito é que o Davi não mora no centro kkkkkk evitem falar esse tipo de coisa pra ele pq ele VAI responder da forma que bem entender”, disse um. “Infelizmente eu tenho que concordar com o Davi dessa vez kkkkkkk que bela comida de rabo! E ao vivo!!”, disparou outro.