FAMOSOS

Gracyanne Barbosa volta ao hospital após assalto: “Muita dor"

Assalto aconteceu na última quinta-feira,16, na Barra da Tijuca

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/10/2025 - 18:39 h
Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa -

A musa fitness Gracyanne Barbosa passou por uma situação tensa no Rio de Janeiro ao ser vítima de um assalto. Um dia após o ocorrido, a influenciadora voltou ao hospital nesta sexta-feira,17, com queixas de fortes dores no quadril, região em que se machucou após ser empurrada pelos assaltantes.

Nas redes sociais, Gracyanne compartilhou imagens chegando ao hospital em uma cadeira de rodas e explicou o motivo da nova ida ao local, tentando manter o bom humor.

“É, não teve jeito. Muita dor no quadril (onde bati) e febre alta. Aqui estou no hospital novamente…”, escreveu.

Sobre o caso

O assalto aconteceu na última quinta-feira,16, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, enquanto Gracyanne retornava de um evento na Ilha do Governador. Os criminosos levaram o carro da artista.

Apesar do susto, a musa não sofreu ferimentos graves, mas apareceu visivelmente abalada com a situação.

