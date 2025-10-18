FAMOSOS
Gracyanne Barbosa volta ao hospital após assalto: “Muita dor"
Assalto aconteceu na última quinta-feira,16, na Barra da Tijuca
A musa fitness Gracyanne Barbosa passou por uma situação tensa no Rio de Janeiro ao ser vítima de um assalto. Um dia após o ocorrido, a influenciadora voltou ao hospital nesta sexta-feira,17, com queixas de fortes dores no quadril, região em que se machucou após ser empurrada pelos assaltantes.
Nas redes sociais, Gracyanne compartilhou imagens chegando ao hospital em uma cadeira de rodas e explicou o motivo da nova ida ao local, tentando manter o bom humor.
“É, não teve jeito. Muita dor no quadril (onde bati) e febre alta. Aqui estou no hospital novamente…”, escreveu.
Gracyanne Barbosa precisou ser levada ao hospital na noite desta sexta-feira (17/10) com febre alta e muita dor no quadril. A dor no quadril é uma consequência do assalto que a influenciadora sofreu na quarta-feira (15). pic.twitter.com/OMZueFfvbC— 💢 𝖠𝗇𝗍𝗈𝗇𝖾𝗅𝗅𝗂 💢 🇺🇸 (@Antonellibjj_) October 18, 2025
Sobre o caso
O assalto aconteceu na última quinta-feira,16, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, enquanto Gracyanne retornava de um evento na Ilha do Governador. Os criminosos levaram o carro da artista.
Apesar do susto, a musa não sofreu ferimentos graves, mas apareceu visivelmente abalada com a situação.
