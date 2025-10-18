É oficial! Tata Estaniecki confirma o fim do casamento com Cocielo

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki - Foto: Reprodução| Redes sociais

Após o anúncio do fim do casamento entre Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, os internautas foram à loucura nas redes sociais. A publicação feita pelo youtuber na última quinta-feira,17,confirmava o término do relacionamento, mas muitos ainda acreditavam se tratar de uma brincadeira.

Com a repercussão, Tata usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o fim do casamento.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro indício veio quando ela retirou o sobrenome “Cocielo” de seus perfis. Logo depois, a influenciadora compartilhou a postagem do ex-marido, confirmando oficialmente o término.

Repercussão entre os fãs

O anúncio feito por Júlio Cocielo gerou grande comoção nas redes. “Decreto três dias de luto. Hoje o amor perdeu”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Imagina ter dois filhos, crescerem juntos, ficarem quase dez anos juntos e, de repente, acabar assim.” Já um terceiro pediu: “Tata e Júlio, voltem, por favor!”

Vale lembrar que o casal tem dois filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2. O casal estava junto há oito anos, casados desde 2018.