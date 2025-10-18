Menu
ENTRETENIMENTO
ACABOU

É oficial! Tata Estaniecki confirma o fim do casamento com Cocielo

Anúncio feito por Júlio Cocielo gerou grande comoção nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/10/2025 - 18:01 h
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki -

Após o anúncio do fim do casamento entre Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, os internautas foram à loucura nas redes sociais. A publicação feita pelo youtuber na última quinta-feira,17,confirmava o término do relacionamento, mas muitos ainda acreditavam se tratar de uma brincadeira.

Com a repercussão, Tata usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o fim do casamento.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Júlio Cocielo (@cocielo)

O primeiro indício veio quando ela retirou o sobrenome “Cocielo” de seus perfis. Logo depois, a influenciadora compartilhou a postagem do ex-marido, confirmando oficialmente o término.

Leia Também:

Zé Felipe se pronuncia após grave acidente de carro sofrido por amigo
Supostos netos de Silvio Santos têm ação rejeitada por falta de provas
Pai de Andressa Urach anuncia novos projetos de conteúdo adulto

Repercussão entre os fãs

O anúncio feito por Júlio Cocielo gerou grande comoção nas redes. “Decreto três dias de luto. Hoje o amor perdeu”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Imagina ter dois filhos, crescerem juntos, ficarem quase dez anos juntos e, de repente, acabar assim.” Já um terceiro pediu: “Tata e Júlio, voltem, por favor!”

Vale lembrar que o casal tem dois filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2. O casal estava junto há oito anos, casados desde 2018.

x