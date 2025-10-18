ACABOU
É oficial! Tata Estaniecki confirma o fim do casamento com Cocielo
Anúncio feito por Júlio Cocielo gerou grande comoção nas redes sociais
Após o anúncio do fim do casamento entre Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, os internautas foram à loucura nas redes sociais. A publicação feita pelo youtuber na última quinta-feira,17,confirmava o término do relacionamento, mas muitos ainda acreditavam se tratar de uma brincadeira.
Com a repercussão, Tata usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o fim do casamento.
O primeiro indício veio quando ela retirou o sobrenome “Cocielo” de seus perfis. Logo depois, a influenciadora compartilhou a postagem do ex-marido, confirmando oficialmente o término.
Leia Também:
Repercussão entre os fãs
O anúncio feito por Júlio Cocielo gerou grande comoção nas redes. “Decreto três dias de luto. Hoje o amor perdeu”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Imagina ter dois filhos, crescerem juntos, ficarem quase dez anos juntos e, de repente, acabar assim.” Já um terceiro pediu: “Tata e Júlio, voltem, por favor!”
Vale lembrar que o casal tem dois filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2. O casal estava junto há oito anos, casados desde 2018.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes