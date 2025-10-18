EMOCIONANTE
Viralizou! Mulher descobre câncer e realiza casamento em 12 horas
Caso virou assunto nas redes sociais
Após descobrir um câncer, Anabel Brenner, de 26 anos, organizou seu próprio casamento em apenas 12 horas após o diagnóstico. Com a ajuda da família e dos amigos, ela decidiu adiantar a cerimônia, que já estava marcada para uma data posterior.
Diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda de células T, Anabel tinha o casamento originalmente agendado para setembro de 2025. O casal, noivo desde março de 2024, precisou mudar os planos por causa da doença.
Em entrevista à revista People, Anabel contou como descobriu o problema de saúde. “A principal preocupação com o linfonodo era que mais linfonodos aumentados estavam aparecendo continuamente, descendo pelo meu pescoço”, relatou.
Leia Também:
No início, o médico afirmou que não havia motivo para preocupação, já que os exames não indicavam nenhum alerta. No entanto, cinco semanas depois, Anabel percebeu o surgimento de mais linfonodos.
Em julho, veio o diagnóstico de câncer. Diante da situação, o casal, junto da família, decidiu antecipar a oficialização dos votos para o mesmo mês, em uma cerimônia realizada na Geórgia, nos Estados Unidos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes