Viralizou! Mulher descobre câncer e realiza casamento em 12 horas

Anabel Brenner e noivo - Foto: Divulgação| Anabel

Após descobrir um câncer, Anabel Brenner, de 26 anos, organizou seu próprio casamento em apenas 12 horas após o diagnóstico. Com a ajuda da família e dos amigos, ela decidiu adiantar a cerimônia, que já estava marcada para uma data posterior.

Diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda de células T, Anabel tinha o casamento originalmente agendado para setembro de 2025. O casal, noivo desde março de 2024, precisou mudar os planos por causa da doença.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista à revista People, Anabel contou como descobriu o problema de saúde. “A principal preocupação com o linfonodo era que mais linfonodos aumentados estavam aparecendo continuamente, descendo pelo meu pescoço”, relatou.

No início, o médico afirmou que não havia motivo para preocupação, já que os exames não indicavam nenhum alerta. No entanto, cinco semanas depois, Anabel percebeu o surgimento de mais linfonodos.

Em julho, veio o diagnóstico de câncer. Diante da situação, o casal, junto da família, decidiu antecipar a oficialização dos votos para o mesmo mês, em uma cerimônia realizada na Geórgia, nos Estados Unidos.