Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOCIONANTE

Viralizou! Mulher descobre câncer e realiza casamento em 12 horas

Caso virou assunto nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

18/10/2025 - 21:23 h
Anabel Brenner e noivo
Anabel Brenner e noivo -

Após descobrir um câncer, Anabel Brenner, de 26 anos, organizou seu próprio casamento em apenas 12 horas após o diagnóstico. Com a ajuda da família e dos amigos, ela decidiu adiantar a cerimônia, que já estava marcada para uma data posterior.

Diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda de células T, Anabel tinha o casamento originalmente agendado para setembro de 2025. O casal, noivo desde março de 2024, precisou mudar os planos por causa da doença.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista à revista People, Anabel contou como descobriu o problema de saúde. “A principal preocupação com o linfonodo era que mais linfonodos aumentados estavam aparecendo continuamente, descendo pelo meu pescoço”, relatou.

Leia Também:

Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira após 21 anos
Governo Lula reage após "publicidade" no final de Vale Tudo
Gracyanne Barbosa volta ao hospital após assalto: “Muita dor"

No início, o médico afirmou que não havia motivo para preocupação, já que os exames não indicavam nenhum alerta. No entanto, cinco semanas depois, Anabel percebeu o surgimento de mais linfonodos.

Em julho, veio o diagnóstico de câncer. Diante da situação, o casal, junto da família, decidiu antecipar a oficialização dos votos para o mesmo mês, em uma cerimônia realizada na Geórgia, nos Estados Unidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

viralizou

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anabel Brenner e noivo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Anabel Brenner e noivo
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Anabel Brenner e noivo
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Anabel Brenner e noivo
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x