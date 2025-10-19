FAMOSOS
Vídeo polêmico de Tata Estaniecki vem à tona após fim com Cocielo: "Não quero separar"
Término do casal foi anunciado na última sexta-feira,17
Após o anúncio do fim do relacionamento entre o youtuber Júlio Cocielo e Tata Estaniecki, internautas resgataram um vídeo em que a influenciadora comentava sobre um possível término entre o casal no PodDelas, programa que ela comanda.
No vídeo, Tata revela ser filha de pais separados e afirma que não desejava que seus filhos passassem pela mesma situação.
“Os meus pais são separados. E aí eu lembro que, quando o Júlio me pediu em casamento, eu falei: ‘cara, eu caso, mas eu não quero separar’. Eu tenho medo porque às vezes acaba o amor, né? E aí, quando eu casei, eu falei: ‘eu não quero separar, não quero que os meus filhos tenham a experiência que eu tive’”, declarou.
O término do casal foi anunciado na última sexta-feira, 17, por meio de uma publicação no perfil oficial de Cocielo. No texto, ele comunicou o fim do relacionamento com Tata.
Casados desde 2018 e pais de dois filhos, a separação surpreendeu as redes sociais e gerou grande comoção entre os fãs, muitos chegaram a acreditar que tudo não passava de uma brincadeira.
“Decreto três dias de luto. Hoje o amor perdeu”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Imagina ter dois filhos, crescerem juntos, ficarem quase dez anos juntos e, de repente, acabar assim.”
