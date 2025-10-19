TELEVISÃO
Famoso ator é visto com moreno misterioso em clima de romance
Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a troca de carinho
Por Redação
Em meio à comemoração pela exibição do último capítulo da novela Vale Tudo na noite de sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro aconteceu um bloco de carnaval chamado de Debora Bloco com fãs e celebridades. Um dos que chamou atenção foi o ator Johnny Massaro que estava acompanhado de um rapaz ainda não identificado em clima de paquera.
O protagonista da novela Terra de Paixão (2023) trocou beijos e afetos com o rapaz para curtir o bloco fora de época. As informações são da colunista Fábia Oliveira.
O ator iniciou sua carreira aos 11 anos, e desde então, participou de novelas como "Terra e Paixão" (2023), "Deus Salve o Rei" (2018), "Verdades Secretas 2" (2022), "Malhação" (2005 - 2010); além dos filmes "Os Primeiros Soldados" (2022), "O Filme da Minha Vida" (2017) e "Aumenta que é Rock 'n Roll" (2024) e assumiu a homossexualidade em 2021.
O bloco percorreu a Avenida Chile no último sábado, 11, e começou com concentração em frente ao prédio que serviu de locação para cenas da empresa fictícia TCA, da novela.
🌳👀🌳 VEJA ! Ator da Globo, Johnny Massaro, foi flagrado com um garoto misterioso em climinha de romance no Rio Janeiro— Neto Maciel (@nettomaciiel) October 17, 2025
Reprodução - Coluna Fabia Oliveira pic.twitter.com/DiG2bS73Uv
