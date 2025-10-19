Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Famoso ator é visto com moreno misterioso em clima de romance

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a troca de carinho

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 17:49 h
Imagem ilustrativa da imagem Famoso ator é visto com moreno misterioso em clima de romance
-

Em meio à comemoração pela exibição do último capítulo da novela Vale Tudo na noite de sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro aconteceu um bloco de carnaval chamado de Debora Bloco com fãs e celebridades. Um dos que chamou atenção foi o ator Johnny Massaro que estava acompanhado de um rapaz ainda não identificado em clima de paquera.

O protagonista da novela Terra de Paixão (2023) trocou beijos e afetos com o rapaz para curtir o bloco fora de época. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ana Castela e Zé Felipe se beijam em programa: "Estamos sempre juntos"
Esse é o maior enigma criado por Vale Tudo após Odete ficar viva em 2025
Quem é Manuela Dias, baiana criticada por final polêmico de Vale Tudo
Quem matou Odete Roitman? Mistério de Vale Tudo é finalmente revelado

O ator iniciou sua carreira aos 11 anos, e desde então, participou de novelas como "Terra e Paixão" (2023), "Deus Salve o Rei" (2018), "Verdades Secretas 2" (2022), "Malhação" (2005 - 2010); além dos filmes "Os Primeiros Soldados" (2022), "O Filme da Minha Vida" (2017) e "Aumenta que é Rock 'n Roll" (2024) e assumiu a homossexualidade em 2021.

O bloco percorreu a Avenida Chile no último sábado, 11, e começou com concentração em frente ao prédio que serviu de locação para cenas da empresa fictícia TCA, da novela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

affair johnny massaro romance

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x