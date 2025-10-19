Cantor baiano lamenta morte de funcionário que se afogou em lago

Cantor Alvinho ao lado de videomaker - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor baiano Alvinho se pronunciou nas redes sociais neste domingo, 19, após a morte do videomaker Adilson Batista, de 25 anos, que aconteceu quando o rapaz se afogou durante a gravação de um clip no Lago Paranoá em Brasília.

Em um vídeo Alvinho apareceu bastante emocionado lamentando a morte do amigo que considerava irmão. "Só queria que isso fosse mentira. Assim que eu estiver melhor, eu apareço aqui pra vocês pra explicar tudo pra todo mundo. Parem de me ligar, pelo amor de Deus", disse.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O meu irmãozinho eu não tenho nem palavras, que tragédia. Eu te amo eternamente, meu monjaro. Não vai ser fácil de hoje pra frente sem você aqui meu irmãozinho, que tristeza", acrescentou Alvinho.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Não tenho palavras pra falar. Moleque que se preocupava comigo demais. Disse que só me soltava quando eu estourasse. O cara pra viver meu sonho perdeu a vida", desabafou.