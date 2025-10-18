Jau coloca público para dançar com show envolvente na Arena A TARDE

Apresentação do cantor Jau na Arena A TARDE - Foto: José Simões | Ag A TARDE.

Jau abriu os trabalhos na Arena A TARDE neste sábado, 18, com bastante hits e baixa idade. O artista faz o show que antecede a apresentação de Seu Jorge com Magary Lord e Peu Meurray, que vão levar o aguardado Baile à La Baiana ao palco do evento.

“As pessoas podem esperar sempre é uma entrega total e absoluta, do ponto de vista humano, musical e de transformação. Transformação do outro, transformação da gente. Porque música é isso, música é transformadora”, disse Jau em conversa com o Portal A TARDE antes do show.

“E na proporção que você está no palco transformando o seu público, você também se transforma em algo melhor. Então a busca é essa, é trazer uma energia positiva, vibração positiva, uma vibe bacana, pra todo mundo sair feliz”, destacou.

O artista aproveitou e elogiou a Arena A TARDE. “Adorei a casa. Quando eu vi por fotos adorei. Mais um espaço para Salvador e parece um espação bacana e bonito. Quero parabenizar os organizadores e produtores que idealizaram e pensaram em transformar esse espaço em uma casa de shows”, enfatizou Jau.

“Eu acho que a gente é carente de casa de eventos. E é mais uma casa que vem para que os artistas possam mostrar seu trabalho. Artistas de âmbito nacional e internacional, a casa comporta isso”, completou.